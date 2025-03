Offenbar hunderte Tote bei Luftangriffen im Gazastreifen

Israels Militär hat rund zwei Monate nach Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen wieder massive Angriffe auf die islamistische Hamas im Gazastreifen aufgenommen. Laut Hamas kamen bei den nächtlichen Luftangriffen 254 Palästinenser ums Leben, es gebe 440 Verletzte. In derselben Nacht setzten die mit Israel verbündeten USA ihre heftigen Angriffe auf die Huthi im Jemen fort, wie das US-Regionalkommando Centcom mitteilte. Die Miliz ist wie die Hamas in Gaza Verbündeter des Iran.

Aktuelle Meldungen zur Lage in Nahost im Newsticker

Netanjahu will "mit zunehmender militärischer Stärke" vorgehen

Israels schwerste Luftangriffe in Gaza seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe erfolgten auf die "wiederholte Weigerung der Hamas, unsere Geiseln freizulassen, sowie auf ihre Ablehnung aller Vorschläge, die sie vom Gesandten des US-Präsidenten Steve Witkoff und von den Vermittlern erhalten hat", teilte das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit.

Netanjahu hatte zuvor erklärt, Israel werde seine Kriegsziele erreichen. Dazu gehört die Freilassung aller Geiseln und die Zerschlagung der Hamas. "Israel wird von nun an mit zunehmender militärischer Stärke gegen die Hamas vorgehen", hieß es in der Mitteilung von Netanjahus Büro. Ein Teil dieses Vorgehens sind offenbar auch Angriffe des israelischen Militärs am Boden, die simultan mit den Attacken aus der Luft erfolgten. Arabischen Berichten zufolge wurden dabei im ganzen Gazastreifen mehrere Führungsleute der Hamas getötet.

Washington gab offenbar grünes Licht

Im Januar war zwischen Israel und der Hamas eine sechswöchige Waffenruhe vereinbart worden. Bisher konnten sich beide Seiten nicht auf eine Verlängerung einigen. Israel hatte mit Wiederaufnahme des Krieges gedroht, sollte die Hamas keine weiteren Geiseln freilassen. Auch während der Waffenruhe war es immer wieder zu Angriffen gekommen. Die Hamas und andere Islamistengruppen halten laut Israel noch 24 Geiseln und die Leichen von 35 Entführten fest.

Für die jetzige Intensivierung der Kämpfe erhielt Israels Regierung offenbar die Rückendeckung der USA. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Brian Hughes, sagte der Nachrichtenseite "Axios": "Die Hamas hätte Geiseln freilassen können, um die Waffenruhe zu verlängern, hat sich aber stattdessen für Verweigerung und Krieg entschieden."

US-Präsident Donald Trump habe Israel daher grünes Licht für die Wiederaufnahme der Angriffe auf die Hamas gegeben, zitierte das "Wall Street Journal" einen israelischen Beamten. Israel informierte demnach die USA vorab über die Angriffe. Vor zwei Wochen hatte Trump gewarnt, die Hamas müsse sofort alle Geiseln übergeben, "oder es ist vorbei für Euch".

Hamas wirft Israel Bruch des Waffenruhe-Abkommens vor

Die islamistische und mit dem Iran verbündete Hamas warf Israel hingegen vor, gegen das Waffenruhe-Abkommen zu verstoßen. Netanjahu und dessen "extremistische Regierung" hätten offenbar beschlossen, das Waffenruhe-Abkommen "zu brechen", hieß es in einer Erklärung.

Damit riskiere Israel das Leben der Geiseln, drohte die Terrororganisation. Sie forderte die Vermittler Ägypten, Katar und USA auf, Israel "für den Bruch" des Waffenruhe-Abkommens zur Verantwortung zu ziehen.

USA setzen Angriffe gegen Huthis fort, Trump droht Iran

Das US-Militär griff unterdessen erneut Stellungen der Huthi-Miliz im Jemen an. Das teilte das US-Regionalkommando Centcom mit. Arabische Medien berichteten von Luftangriffen im Raum der Hafenstadt Hudaida sowie der Hauptstadt Sanaa. Das US-Militär attackierte auf Befehl von Präsident Trump seit Samstag massiv Stellungen der Miliz. Laut den Huthi wurden 53 Menschen getötet.

Trump drohte dem Iran, jeder Schuss, der von den Huthi abgefeuert werde, werde von nun an als ein Schuss angesehen, der vom Iran abgefeuert worden sei. "Der Iran wird dafür verantwortlich gemacht werden und die Konsequenzen tragen, und diese Konsequenzen werden schrecklich sein!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.

"Die Hölle wird losbrechen", sagt Trumps Sprecherin

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, man werde die Angriffe erst einstellen, wenn die Miliz ihrerseits die Attacken auf die Schifffahrt beendet. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, machte darüber hinaus deutlich, dass die USA überall im Nahen Osten gewillt seien, auch mit Gewalt gegen Ihre Gegner und die Israels vorzugehen. "Die Hölle wird losbrechen, und alle Terroristen im Nahen Osten – die Huthi, die Hisbollah, die Hamas, vom Iran unterstützte Terrorstellvertreter und der Iran selbst – sollten Präsident Trump sehr ernst nehmen", zitierten US-Medien Leavitt.

Iran spricht von "haltlosen Anschuldigungen"

Die vom Iran unterstützten Huthis meldeten ihrerseits jedoch erneute Angriffe auf den US-Flugzeugträger "USS Harry Truman". Man habe den US-Flugzeugträger und dessen Begleitschiffe im nördlichen Roten Meer binnen 48 Stunden zum dritten Mal mit Drohnen und Raketen attackiert, wurde auf Telegram mitgeteilt.

Der Iran selbst verurteilte die von Trump geäußerten Drohungen gegen Teheran. US-Regierungsvertreter versuchten "verzweifelt", die US-Angriffe im Jemen mit "haltlosen Anschuldigungen" gegen Teheran zu rechtfertigen, erklärte Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen, Amir Saeid Irawani. Jeder aggressive Akt werde "ernste Konsequenzen" nach sich ziehen, der UN-Sicherheitsrat dürfe angesichts der "provokativen Erklärungen" der USA nicht schweigen.

Mit Informationen von DPA und AFP