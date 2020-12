"Offen sein" – Das Corona-Krisen-Jahr von Angela Merkel

Bei ihrer alljährlichen Neujahrsansprache Ende des Jahres 2019 trug Angela Merkel diesmal einen blau-grün schimmernden Blazer. Die Kanzlerin lächelte zufrieden in die Kamera, als sie die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger auf das nächste Jahrzehnt einstimmte. Die 20er Jahre könnten gute Jahre werden. Veränderungen zum Guten seien möglich, sagte Angela Merkel in ruhigem Ton, "wenn wir uns offen und entschlossen auf Neues einlassen."

Kanzlerin startete als "lame duck" ins neue Jahr

In der Klimapolitik wolle sie noch Akzente setzen, betonte Merkel in ihrer Neujahrsansprache, ansonsten war inhaltlich nicht mehr viel zu hören. Die Kanzlerin war auf dem Weg in ihr letztes volles Regierungsjahr. CDU-Chefin war sie seit Ende 2018 nicht mehr. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer schien die Nachfolge für die Partei geregelt. Großes würde die Kanzlerin wohl nicht mehr bewegen. "Lame duck" heißt das im Englischen, lahme Ente.

Erster Paukenschlag des Jahres in Thüringen

Zum ruhigen Dahinregieren blieb allerdings keine Zeit. In Thüringen wählte Anfang Februar die Landes-CDU trotz deutlicher Mahnungen der Bundespartei gemeinsam mit der AfD den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Kramp-Karrenbauer fuhr nach Erfurt, konnte aber nicht viel bewegen. Erst ein Machtwort Angela Merkels während einer Auslandsreise aus dem fernen Südafrika half. Die Kanzlerin rief den Thüringern zu, "dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss."

Rückzug Kramp-Karrenbauer - Auftritt Friedrich Merz

Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte kurz darauf ihren Rückzug an. Und vor den Türen des Konrad-Adenauer-Hauses stand schon wieder – nach seiner gescheiterten Kandidatur 2018 - Friedrich Merz. Die Schlagzeilen für 2020 schienen festzustehen: CDU kürt neuen Chef. Armin Laschet und Norbert Röttgen warfen ihre Hüte ebenfalls in den Ring. Es würde wohl viel zu berichten geben. Nicht nur die CDU machte sich auf einen spannenden Wahlkampf gefasst. Und dann bestimmte plötzlich ein anderes Wort mit C die Weltlage.

Corona bestimmt seit März die Lage

Das Wort Corona kannte man in Deutschland bereits von den Infektionen im oberbayerischen Stockdorf. Bei Webasto, einem Hersteller von Standheizungen, hatten sich Mitarbeiter und deren Angehörige infiziert. Das Geschehen schien lokal begrenzt, die Fälle waren nachverfolgbar. Bis das Virus doch mit voller Wucht in Europa ankam. Angela Merkel erklärte ihre Regierungspolitik zum ersten Mal in ihrer Amtszeit in einer Fernsehansprache: "Es ist ernst, nehmen sie es auch ernst."

Merkel stellt den Schutz der Schwächsten über alles

Die Bundeskanzlerin ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, wo sie die Prioritäten setzt. Der Schutz des Lebens stand und steht immer noch über allem. Und für dieses Ziel sei jeder gefordert. Merkel setzte auf die Solidarität der Bevölkerung: "Gerade den Schwächsten, den älteren Menschen, den Menschen mit Vorerkrankungen, hilft man am besten, wenn soziale Kontakte so weit wie möglich gemieden werden." Dieses Credo verbreitete die Kanzlerin zu Beginn der Pandemie mit Zuversicht, im Laufe der Wochen und Monate sollte es immer flehender werden.

Abschied von der schwarzen Null

Geschlossene Geschäfte, tote Innenstädte, leere Restaurants, Firmen ohne Rohstoffe aus dem Ausland, Millionen Menschen in Kurzarbeit: Deutschland stand im Frühjahr still. Als Gegenmaßnahme schnürte die Bundesregierung Hilfspakete im Rekordtempo. 156 Milliarden Euro neue Schulden wurden von der großen Mehrheit im Bundestag gebilligt. Die vor allem von der Union beschworene "Schwarze Null" gab es nicht mehr, sie war nicht mehr wichtig. "Wir machen alles, was nötig ist", versprach Angela Merkel. Die Wirtschaft und die Bevölkerung glaubten ihr. In Umfragen erreichten Merkel und ihr Handeln Rekord-Zustimmungswerte.

Merkels wichtigster Ratgeber: die Wissenschaft

Der Sommer in Deutschland verlief relativ entspannt. Die Infektionszahlen blieben gering. Die Bevölkerung machte größtenteils mit: Abstand halten, Händewaschen, Maske tragen. Die Mahnungen der Wissenschaft vor einer sehr wahrscheinlichen zweiten Welle im Herbst hatten viele Urlauber schon vergessen. Die Kanzlerin nicht. Sie warnte nach dem Ende der Sommerferien: "Ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, auch wirklich ernst zu nehmen."

Gleichzeitig nahmen die Proteste auf den Straßen zu. Demonstranten versammelten sich absichtlich ohne Maske und ohne Abstand zu Tausenden. Sie hielten Plakate mit Merkel als Strafgefangene in die Höhe. Doch auch der Gegenwind in der Politik wurde schärfer.

Ministerpräsidenten zeigen Merkel die Grenzen auf

Im Herbst wurde es immer schwieriger für Angela Merkel, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf einer Linie zu halten. Das Infektionsgeschehen war sehr unterschiedlich und so gingen auch die Vorstellungen bei den Ministerpräsidentenkonferenzen immer weiter auseinander. Während manche die Schulen unbedingt offen lassen, andere keine Hotels mehr schließen wollten, verwahrte sich der Dritte gegen Bußgelder in seinem Bundesland. Der Föderalismus zeigte der Kanzlerin die Grenzen auf.

Dringliche Appelle der Kanzlerin verhallen

Ende September rechnete Angela Merkel vor, was in Deutschland passieren könnte, wenn sich die Infektionszahlen so weiterentwickeln wie in den drei Monaten zuvor. Da hatten sie sich dreimal verdoppelt: "Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800 auf 9.600 auf 19.200 kommen." 20.000 Neuinfektionen an Weihnachten! Das konnte sich keiner vorstellen. Dabei sollte Merkel nicht einmal recht behalten: Es ging noch viel schneller.

Merkel kämpft um Rückhalt und Zusammenhalt

Ausgerechnet als die Infektionszahlen im Herbst in die Höhe schnellten, fehlte der Kanzlerin der Rückhalt in den Ländern. Angela Merkel drang in vielen Telefonaten auf schnelle, schärfere Maßnahmen, aber neue Einschränkungen waren deutschlandweit nicht durchzusetzen. Sie musste um den kleinsten gemeinsamen Nenner regelrecht flehen: "Ich spreche hier, weil ich alles dafür tun will, um einen erneuten landesweiten Shutdown zu verhindern."

Der Teil-Lockdown im November brachte die erhofften Erfolge im Kampf gegen das Virus jedenfalls nicht. Die Zahlen stiegen weiter. Eine Runde mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ging völlig daneben. Die Länderfürsten waren sauer, weil die Papiere mit strengen Maßnahmen nicht abgesprochen nach draußen drangen. Merkel machte Fehler, wirkte angefasst und unkonzentriert. Man vertagte sich. Und die Intensivstationen füllten sich. Merkel hatte noch eine Chance, um das Ruder herumzureißen. Sie hielt Anfang Dezember im Bundestag die wohl emotionalste Rede ihrer Regierungszeit:

"Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun." Bundeskanzlerin Angela Merkel

Das andere Gesicht der Kanzlerin: emotional und in Sorge

Am Ende des Jahres kannten die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine andere Angela Merkel. Die nüchterne Wissenschaftlerin kann auch zweifeln, sie sorgt sich - um die Liebsten, um die Schwachen. Die Kanzlerin gibt zu, dass auch sie Umarmungen vermisst. Und dass ein Menschenleben nie mit Geld oder persönlicher Freiheit aufgewogen werden kann.

Sich "offen auf Neues einlassen", das waren die Worte von Angela Merkel zum Jahresauftakt 2020. Am Ende des Jahres ist klar: Das war auch die einzige Möglichkeit, irgendwie durch dieses Krisenjahr zu kommen.