Ofarims Vorwürfe: Beschuldigter Hotel-Mitarbeiter darf bleiben

Nach Antisemitismus-Vorwürfen des Sängers Gil Ofarim gegen einen Mitarbeiter hat das betroffene Leipziger Hotel interne Untersuchungen abgeschlossen und will keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Spezialisierte Rechtsanwälte hätten das Geschehen in der Lobby rekonstruiert, teilte die Betreiberin des "The Westin Leipzig" mit.

Hotel spricht von Anfeindungen gegen beschuldigten Mitarbeiter

Ein 118 Seiten langes Gutachten komme "unter Berücksichtigung aller verfügbaren Beweismittel" zum Ergebnis, dass keine "objektivierbaren" Anhaltspunkte vorlägen, die straf- oder arbeitsrechtliche Schritte gegen den Mitarbeiter rechtfertigten: "Wir haben daher entschieden, dass entsprechende Maßnahmen gegen den Mitarbeiter nicht eingeleitet werden." Da der Mitarbeiter nach wie vor massiven Anfeindungen ausgesetzt sei, werde er "aus Fürsorgegesichtspunkten" zunächst seinen Aufgaben noch nicht wieder vollumfänglich nachkommen.

Aussage gegen Aussage

Der Musiker Gil Ofarim - deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens - hatte Anfang des Monats in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter aufgefordert habe, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Nachdem die Kette auf Überwachungsvideos nicht zu sehen ist, gibt es Zweifel an dieser Version. Der Staatsanwaltschaft Leipzig liegen mehrere Anzeigen zu dem Vorfall vor - auch von dem beschuldigten Hotelmitarbeiter wegen Verleumdung.

Das Vorgehen der Kanzlei

Den Angaben des Hotels nach machte die beauftragte Kanzlei Gäste ausfindig, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls am Hotelempfang befanden. Sie führte Interviews mit den Gästen, dem beschuldigten Mitarbeiter, weiteren Angestellten und Zeugen. Zudem habe die Staatsanwaltschaft Akteneinsicht gewährt. Ein spezialisierter Sachverständiger habe ein Gutachten zu Videoaufnahmen erstellt und diese auf etwaige Manipulationen untersucht.

Ofarim bleibt bei seiner Aussage

Der Sänger seinerseits hat seine Aussagen zu dem möglichen antisemitischen Vorfall gestern noch einmal bestätigt. Er habe seine Davidstern-Kette an dem Tag im Hotel getragen und habe das auch genau so bei der Polizei ausgesagt, sagte der Sänger im Interview mit der Leipziger Volkszeitung. Die veröffentlichten Videobilder, die ihn ohne Kette zeigen, seien unvollständig. "Dass ich vielleicht vom Opfer zum Täter gemacht werde und dass ich angeblich gelogen haben soll, darum habe ich mir keine Gedanken gemacht und ganz ehrlich, das hätte ich auch nicht gedacht."

Warten auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Leipzig führt ihre Ermittlungen unterdessen "mit Hochdruck" fort. Zusammen mit der Polizei wolle man die strafrechtlichen Vorwürfe und den streitigen Ablauf des Vorfalls "möglichst zeitnah aufklären". Dabei beachte sie die "Grundsätze der Unschuldsvermutung und des fairen Verfahrens".