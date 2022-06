Özdemir will fünf Stufen für mehr Tierwohl

Wenn es ums Recht aufs Fleischessen geht, bewegen sich Landwirtschaftsminister auf sehr dünnem Eis. Es geht stets um den Preis. Zwar sagen 92 Prozent der Bundesbürger, es sei ihnen wichtig, wie das Tier gelebt hat, bevor es geschlachtet wurde. Das war aber vor der Explosion der Lebensmittelpreise. Umfragen zeigen auch, dass der Zusammenhang zwischen teurerem Fleisch und besseren Haltungsbedingungen bekannt ist. Nur am Kühlregal scheint das derzeit aber bei vielen in den Hintergrund zu rücken. Das "Branchenecho Fleischwirtschaft" meldete zuletzt eine deutlich gestiegene Nachfrage nach preiswerten Fleisch- und Wurstprodukten.

Neuer Labelanlauf – diesmal verpflichtend

Vor diesem Hintergrund wirkt riskant, was Cem Özdemir, Landwirtschaftsminister von den Grünen, am Dienstag in Berlin vorstellt: Zwar ist es nur ein Plan für ein Tierhaltungskennzeichen. Damit verbunden ist aber das Ziel, Haltungsbedingungen zu verbessern, was Geld kosten wird. Und unklar ist, wer das bezahlt. Hier sei schon viel zu viel Zeit vertan worden, sagt Özdemir in Richtung seiner Vorgängerin von der CDU. Julia Klöckner hatte zwar auch eine Kennzeichnung auf den Weg gebracht, konnten sich damit aber im Bundestag nicht durchsetzen, auch weil sie nur freiwillig und nicht verpflichtend war.

Das sind die fünf Tierhaltungsstufen

Özdemir plant nun ein fünfstufiges System. Zunächst ausschließlich fürs Schweinefleisch. Der Handel soll frisches Fleisch im Laufe des kommenden Jahres mit fünf unterschiedlichen Tierhaltungsstufen kennzeichnen: Die Haltungsform "Stall", erfüllt nur die gesetzlichen Mindeststandards. Die Stufe "Stall und Platz", in der die Tiere mindestens 20 Prozent mehr Platz haben als gesetzlich vorgeschrieben. "Frischluftstall" bedeutet mindestens 46 Prozent mehr Platz und dauerhafte Frischluftzufuhr. "Auslauf/Freiland" bedeutet 86 Prozent mehr Platz sowie mindestens acht Stunden Auslauf am Tag oder Freilandhaltung. Die oberste Stufe ist "Bio". Sie erfüllt die EU-Ökoverordnungsvorgaben.

"Anschubfinanzierung" steht, aber wie geht es weiter?

Das Thema Preisanstieg wegen besserer Haltungsbedingungen umschifft Özdemir. Es handle sich zunächst mal nur um eine Kennzeichnung, die für Transparenz sorgen und die Arbeit jener Bauern würdigen soll, die sich um bessere Haltungsbedingungen bemühen. "Wer Tiere nutzt, hat auch die Pflicht, sie gut zu halten", sagt der Landwirtschaftsminister. Es gehe gleichzeitig darum, den Bauern zu helfen, die die Haltung verbessern wollen. Dazu stünde eine Milliarde Euro in seinem Haushalt bereit. Özdemir spricht von einer "Anschubfinanzierung". Bedeutet: das reicht nicht, um allen Schweinehaltern beim Umbau ihrer Ställe zu helfen.

Wie soll der Umbau dann weiterfinanziert werden? Zumal Özdemir plant, auch andere Fleischsorten schrittweise in die Kennzeichnung aufzunehmen. Im Gespräch sind eine Mehrwertsteuererhöhung für Fleischwaren oder eine "Tierwohlabgabe" von 40 Cent pro Kilogramm Fleisch. Beides lehnt der Koalitionspartner FDP derzeit ab, angesichts der Inflation. Hier gebe es noch Klärungsbedarf, sagt der grüne Landwirtschaftsminister. Er legt sich nicht auf eine Finanzierungsart fest. Das sei die Sache des Finanzministers.

Bundesfinanzminister sieht "künstliche Verteuerung"

Der äußert sich am Nachmittag. Es sei nicht die Zeit für "künstliche Verteuerung". "Jetzt ist die Zeit ernst zu nehmen, dass die Menschen in den eigenen Kühlschrank schauen und dabei Sorgen haben", sagt Christian Lindner (FDP). Es müsse andere Wege geben. Welche das sind, lässt Lindner offen. Klar wird nur, einfach dürfte die Einigung innerhalb der Ampel nicht werden. Allerdings ist auch Lindner unter Druck, denn im Koalitionsvertrag der Ampel steht die verpflichtende Haltungskennzeichnung.

Umwelt- und Tierschützer: Vorschlag greift zu kurz

Kritik an Özdemirs Eckpunkten kommt von Umwelt- und Tierschützern. "Ein Siegel, das nur auf die Haltungsform guckt, ist irreführend und blendet die entscheidenden Probleme aus", sagte Annemarie Botzki von der Verbraucherorganisation Foodwatch. Die Nutztierhaltung in der jetzigen Form mache die Tiere chronisch krank. Der Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter beklagte: "Aspekte wie Transport, Schlachtung oder Tiergesundheit werden überhaupt nicht berücksichtigt."

Özdemir: "Die Kennzeichnung kommt"

Özdemir wird grundsätzlich: Wer Höfesterben verhindern will, müsse auch sagen, wie Planungssicherheit für die Landwirte hergestellt werden kann. Hintergrund ist unter anderem die schwierige Lage vor allem für schweinehaltende Betriebe. Deren Zahl sinkt kontinuierlich. Von 2019 bis Ende letzten Jahres gaben 2.400 Betriebe auf (minus 11,1 Prozent). Özdemir, selbst Vegetarier, will das stoppen: "Ich will, dass auch morgen noch gutes Fleisch aus Deutschland auf unsere Tische kommt", sagte der Landwirtschaftsminister. Allerdings müsse sich landwirtschaftliche Tierhaltung am Klimaschutz und am Tierwohl orientieren, um zukunftsfähig zu bleiben. Er ist sich sicher: "Die Kennzeichnung kommt."