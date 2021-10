Österreichs neuer Kanzler: Wer ist Alexander Schallenberg?

Alexander Schallenberg hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Karriere hingelegt. Nach eigener Aussage war schon das Amt des Außenministers nicht Teil seiner Lebensplanung - nun soll der Spitzendiplomat 16. Bundeskanzler der Republik Österreich werden.

Am Sonntag sprach Schallenberg mit Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Vorab sagte er nur wenige Worte:

"Überraschung für uns alle. Wie sich's gehört, gehe ich jetzt zum Bundespräsidenten, und dann werden wir alles weitere besprechen. Bitte verstehen Sie, ich werde erst nach der Angelobung kommunizieren." Alexander Schallenberg

Schon früh für Kurz gearbeitet

Schallenberg wächst als Diplomatensohn in Indien, Spanien und Frankreich auf, studiert später Jura. Fünf Jahre lang leitet er dann die Rechtsabteilung der österreichischen EU-Vertretung in Brüssel. Zurück in Österreich wird Schallenberg Pressesprecher im Außenministerium.

In dieser Funktion arbeitet Schallenberg auch für den jungen Außenminister Sebastian Kurz, dieser macht ihn zum "Leiter für strategische außenpolitische Planung". Kurz nimmt Schallenberg 2017 auch mit ins Kanzleramt, wo er die Stabsstelle Strategie und Planung leitet.

Ministeramt dank Ibiza-Skandal

Seinen nächsten Karrieresprung verdankt der heute 52-jährige Schallenberg dem Ibiza-Skandal. Nach dem Zusammenbruch der ÖVP-FPÖ-Regierung wird Schallenberg Außenminister in den Übergangsregierungen von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. Das bleibt er auch nach dem neuerlichen Wahlsieg von Kurz im Herbst 2019.

Am Samstag dann die Überraschung: Schallenberg soll nach dem Rücktritt von Kurz ins Kanzleramt aufsteigen. "Es ist eine enorm herausfordernde Aufgabe und Zeit", sagt er. "Nicht leicht - für keinen von uns, aber ich glaube, wir zeigen ein unglaubliches Maß an Verantwortung für dieses Land."