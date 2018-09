Österreichs Innenministerium warnt Polizei vor Medien

Genannt werden dabei nach übereinstimmenden Meldungen österreichischer Medien die Tageszeitungen "STANDARD", "Kurier" sowie die Wochenzeitschrift "Falter". Leider würden diese genannten Medien eine, so das Schreiben an die Landespolizeidirektion wörtlich, sehr einseitige und negative Berichterstattung über das Innenministerium und die Polizei betreiben. Daher dürften diese Zeitungen keine Zuckerl mehr erhalten, wie etwa die Begleitung von Polizeieinsätzen für Reportagezwecke.

Ausstrahlung von Berichten nur nach Abnahme durch Polizei

Medien, die sich kooperativ gegenüber dem Ministerium verhalten würden, sollen in eine imagefördernde Öffentlichkeitsarbeit eingebunden werden. In dem Rundschreiben wird dabei der Privatsender ATV genannt, der ab Anfang des nächsten Jahres eine sechsteilige Serie über den Polizeialltag ausstrahlen wolle. Jede Folge werde, so heißt es dort, vorab abgenommen und gehe erst nach einer positiven Abnahme auf Sendung.

Das Innenministerium betonte, dass FPÖ-Ressortchef Herbert Kickl "weder Auftraggeber noch Empfänger des Rundschreiben sei".