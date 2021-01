Österreichs Gesundheitsminister zufrieden mit Koalitionsarbeit

Der österreichische Bundesgesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zieht eine überwiegend positive Bilanz nach einem Jahr türkis-grüner Regierungskoalition zwischen ÖVP und Grünen. Im Interview mit der Bayern2-radioWelt sagte Anschober:

"Natürlich ist es so, dass das erste Jahr natürlich von der Pandemie geprägt war. Von den entsprechenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen. Das heißt in Wirklichkeit haben wir natürlich einen verzögerten Start bei den inhaltlichen Fragen, bei der Umsetzung unserer Positionen. Und da ist es so, dass die Grünen dafür stehen, dass wir den Klimaschutz in erster Linie voranbringen wollen. Da ist uns sehr, sehr viel gelungen." Rudolf Anschober (Grüne), Bundesgesundheitsminister in Österreich

In vielen anderen Bereichen sei es natürlich bei Koalitionsverhandlungen ein Ringen um Positionen. "Wir engagieren uns da sehr und sind auch sehr erfolgreich in diesem Jahr", so Anschober. Er sei mit dem Start der Koalition sehr zufrieden.

Zugeständnisse an den Koalitionspartner

Dennoch bedauerte Rudolf Anschober, dass die Grünen auch weitreichende Zugeständnisse an den Koalitionspartner ÖVP machen mussten, indem sie beispielsweise die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus Moria in Österreich ablehnen mussten:

"Wir kämpfen darum, dass es auch im Bereich der Menschenrechte und Migrationspolitik gerade dann zu einer Veränderung der österreichischen Regierungsposition kommt, wenn es um so einschneidende Notfallsituationen wie in Moria kommt. Aber wir haben mit dieser Position weder im österreichischen Nationalrat, noch in der Bundesregierung derzeit eine Mehrheit." Rudolf Anschober (Grüne), Bundesgesundheitsminister in Österreich

Für Anschober heiße Demokratie, für Mehrheiten zu kämpfen, betonte er im Interview. Jeder wisse, dass seine Partei da nicht nachgebe: "Politik ist halt manchmal ein Bohren sehr, sehr dicker Bretter."