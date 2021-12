Manager in den USA: Neuer Job für Österreichs Ex-Kanzler Kurz?

Im Dezember kündigte Sebastian Kurz seinen Rücktritt an – jetzt soll der frühere österreichische Bundeskanzler einen neuen Job in den USA angenommen haben. Das berichten österreichische Medien am Samstag.

Kurz als Manager im Silicon Valley?

Der Vertrag ist laut der Tageszeitung "Österreich" wohl auch schon unterzeichnet. Nach Informationen der "Kronen-Zeitung" soll es dabei um einen Manager-Job im Silicon Valley handeln. In der Region südlich von San Francisco haben zahlreiche große Hightech-, IT- und Internetfirmen ihren Sitz.

Österreichs Ex-Kanzler äußerte sich zu seinen neuen Plänen nicht. Bei Twitter teilte er nur seine Weihnachtsgrüße mit – dieses Jahr auf Englisch: "Frohe Weihnachten, entspannte Feiertage und ein frohes neues Jahr euch allen!"