Österreich: Wochenstart ohne Lockdown, aber mit Einschränkungen

Österreich hat die Corona-Lockdown-Beschränkungen für Geimpfte und Genesene in den meisten Teilen des Landes beendet. Bayerns Nachbarland hatte die strikten Regeln vor drei Wochen eingeführt, um einer steigenden Zahl von Corona-Infektionen Herr zu werden. Während des Lockdowns ging die Zahl der Neuinfektionen in Österreich zurück.

Übernachtungen regional wieder möglich

Gestern schon öffneten regional Kultur- und Freizeiteinrichtungen, heute sollen nun die Geschäfte folgen, mit der Hoffnung auf ein noch einigermaßen gutes Weihnachtsgeschäft. Auch Hotels und Gaststätten durften bereits am Sonntag in einigen Bundesländern öffnen, zum Beispiel in Tirol und in Vorarlberg. Der Andrang war noch überschaubar, aber für Weihnachten werde schon wieder besser gebucht und Silvester sei man gut belegt, so Mario Gerber, Tourismusobmann der Tiroler Wirtschaftskammer.

Landesweit gilt jedoch eine Sperrstunde für Restaurants um 23 Uhr. Masken müssen weiterhin im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und an öffentlichen Orten getragen werden.

Lockdown-Tourismus in andere Bundesländer

In einigen Gegenden in Österreich ist eine Art Lockdown-Tourismus zu beobachten. Wiener und Niederösterreicher fahren ins Burgenland: zum Essen. Denn dort, ebenso wie in Tirol und Vorarlberg, hat inzwischen alles wieder geöffnet, was die Verordnung der Bundesregierung in Wien erlaubt: Handel, Kultur und Gastronomie. Andere Bundesländer sind vorsichtiger. In Wien dürfen Restaurants erst ab 20. Dezember öffnen, Oberösterreich rund um Linz verlängert den Lockdown komplett um eine knappe Woche.

Schutzmaßnahmen gelten für Ungeimpfte weiter

Österreichs Kanzler Karl Nehammer hatte in der vergangenen Woche gesagt, es seien "Öffnungsschritte mit Sicherheitsgurt." Die neun österreichischen Regionen wurden dazu befugt, Beschränkungen orientiert an der lokalen Infektionslage zu erleichtern oder zu verschärfen.

Die Aufhebung der Corona-Maßnahmen gilt aber überall nur für Geimpfte und Genesene. Ungeimpfte müssen weiter die Lockdown-Bestimmungen beachten. Sie sollen weitgehend zu Hause bleiben, Ausnahmen gelten nur für Einkäufe, Arztbesuche und das Sporttreiben.

(Mit Material von AP)