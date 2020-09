vor 16 Minuten

Österreich will Ski-Urlaub ohne Après-Ski in der Corona-Krise

Ein zweites Ischgl soll es in diesem Winter nicht geben: Österreich untersagt in allen Skigebieten Après-Ski-Parties in der bisherigen Form. "Ski-Vergnügen ja, aber ohne Après-Ski", sagte Kanzler Kurz.