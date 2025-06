Beileidsbekundungen liegen vor der Schule nach dem Amoklauf in Graz mit zehn Todesopfern.

14.06.2025, 15:58 Uhr Audiobeitrag

Österreich will nach Amoklauf von Graz Waffenrecht verschärfen

Nach dem Amoklauf an einer Schule in Graz mit elf Toten, plant Österreichs Regierung, das Waffengesetz zu verschärfen. Bundeskanzler Stocker kündigte ein Maßnahmenpaket an. Ein höheres Alterslimit sei denkbar sowie strengere psychologische Tests.

Von BR24 Redaktion