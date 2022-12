Österreich will Autos von extremen Rasern beschlagnahmen

Österreichs Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will Autofahrern bei einer hohen Geschwindigkeitsübertretung künftig nicht nur den Führerschein, sondern auch ihr Fahrzeug wegnehmen. Eine Gesetzesnovelle soll ermöglichen, dass das Auto an Ort und Stelle beschlagnahmt werden kann, wie die Ministerin sagte.

"Es gibt einige, die nicht hören wollen"

Das Thema lasse ihr keine Ruhe, erklärte die Verkehrsministerin in Wien. Besonders der Fall einer Mutter, die ihre Tochter durch einen Unfall mit einem Raser verloren habe, sei für sie sehr berührend gewesen. Dieses Beispiel habe sie zu der Einsicht gebracht, dass die bisherigen Regelungen nicht ausreichten.

"Es gibt einige wenige auf unseren Straßen, die einfach nicht hören wollen, bei denen die Strafen nicht wirken, bei denen die Nachschulungen nicht wirken", sagte Gewessler. Diesen Menschen müsse man die "Tatwaffe aus der Hand nehmen".

"Ersatzloser Verfall des Fahrzeugs" droht

Vorgesehen sei nun ein dreistufiges Modell, wobei am Ende der "ersatzlose Verfall des Fahrzeuges" stehen kann, so Gewessler. Wer im Ortsgebiet um mehr als 60 km/h oder außerhalb des Ortsgebiets um mehr als 70 km/h zu schnell fährt, dessen Fahrzeug werde für zwei Wochen beschlagnahmt. Innerhalb dieser Zeit werde geprüft, ob die Person bereits wegen Raserei straffällig geworden sei.

Bei Wiederholungstätern solle das Fahrzeug versteigert werden, wobei der Erlös zu 70 Prozent an einen Verkehrssicherheitsfonds und zu 30 Prozent an die jeweilige Gebietskörperschaft gehen soll. Bei einer Überschreitung von mehr als 80 km/h im Ortsgebiet soll ein solches Verfahren bereits auf Anhieb eingeleitet werden.

"Wer kein Auto mehr hat, kann nicht mehr rasen"

Diese Maßnahme diene der höheren Verkehrssicherheit, sagte Gewessler: "Bei den Geschwindigkeiten, über die wir hier reden, hat im Straßenverkehr niemand mehr volle Kontrolle über sein Fahrzeug." Ein Blick in die Vergangenheit zeige, dass bei etwa 400 bis 450 Fällen pro Jahr die neue Bestimmung anwendbar wäre. Entscheidend sei: "Wer kein Auto mehr hat, kann nicht mehr rasen."

Die Verkehrsministerin will die Novelle der Straßenverkehrsordnung und des Führerscheingesetzes nun in eine sechswöchige Begutachtung schicken. In Kraft treten könnte das neue Gesetz Mitte nächsten Jahres.

In Deutschland droht nur bei illegalen Rennen der Auto-Verlust

Vorbild für den österreichischen Vorstoß sind ähnliche Regelungen in der Schweiz. In Deutschland können Raser-Autos nur eingezogen werden, wenn sie bei einem illegalen Autorennen verwendet wurden. In der Gesetzesbegründung heißt es: "Mitglieder der 'Raser-Szene', die sich über die Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge definieren, sind besonders nachhaltig durch deren Einziehung zu beeindrucken."

Mit Informationen von Reuters