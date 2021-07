Österreich: Waggon stürzt bei Zugunglück in Fluss – 15 Verletzte

In der österreichischen Region Lungau ist am Freitagmorgen ein Waggon der Murtalbahn entgleist und in einen Bach gestürzt. Dabei gab es mehr als ein Dutzend Verletzte.

Das berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf vorläufige Angaben des Roten Kreuzes. Die rund 50 Insassen, darunter 45 Kinder, seien rasch gerettet worden. 15 von ihnen hätten leichte Verletzungen davongetragen.

Wurzelstock blockierte die Gleise

Der ORF berichtete, dass der Unfall durch den Wurzelstock eines Baumes verursacht wurde, der auf den Gleisen lag. In der Nacht zuvor gab es einen Gewittersturm. Der Zug sei mit dem Wurzelstock zusammengestoßen, obwohl der Triebwagenführer eine Vollbremsung eingeleitet habe. Der erste Waggon sei daraufhin vier Meter über die Uferböschung in die Mur gestürzt.

Viele Schüler an Bord

Vier Verletzte wurden den Angaben zufolge in Krankenhäuser der Umgebung gebracht. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei sei an dem auf der Seite liegenden Waggon im Einsatz gewesen, berichtete APA.

In dem Zug auf dem Weg von der Steiermark in die Gemeinde Tamsweg im Bundesland Salzburg waren dem Bericht zufolge offenbar auch zahlreiche Schüler auf dem Weg zur Zeugnisausgabe gewesen.