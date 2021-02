Österreich verschärft Grenzkontrollen

Nach sechs Wochen Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie öffnen in Österreich am Montag die Geschäfte wieder. Auch Kinder und Jugendliche dürfen - teilweise im Schichtbetrieb und mit Corona-Tests - wieder in die Schule gehen. Friseure können Kunden bedienen.

CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisierte via Twitter diese Lockerungen. Man müsse sicherstellen, dass eine besonders gefährliche dritte Welle mit dem mutierten Virus nicht über die Grenze schwappe. Er sei dafür, die Grenzen abzuriegeln.