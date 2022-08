Österreich: Trotz Corona künftig zur Arbeit?

Österreich macht sich lockerer und dimmt seine Corona-Regeln. Mit dem Corona-Virus Infizierte, die ohne Symptome sind, werden aus der Isolation befreit, müssen nicht mehr zehn Tage in Quarantäne, dürfen wieder raus, zur Arbeit, zum Vergnügen, noch bevor sie wieder "negativ" sind. Ein paar Spielregeln gibt es aber doch. "Verkehrsbeschränkungen" nennt Österreichs Gesundheitsminister das, woran sich Covid-Infizierte halten müssen:

Doch noch ein paar Regeln:

FFP2-Maske vor Mund und Nase, im Büro, wenn andere in der Nähe sind, in der Bahn, in öffentlichen Innenräumen. Im Freien gilt: zwei Meter Mindestabstand von allen anderen, ohne Maske.

Verboten bleiben für Infizierte: Krankenhausbesuche, Besuche im Pflege- oder Behindertenheim, in Kurbädern, in Volksschulen, Kindergärten, Kinderhorten

Diese "Beschränkungen" gelten zehn Tage lang, nach dem "positiven" Corona-Test. Nach fünf Tagen kann man sich davon freitesten.

Das gilt für alle in Österreich, egal ob Einheimische oder Gäste.

Vom "Krisenmodus" zum "Akzeptanzmodus"

Damit, so die Begründung des staatlichen Covid-Krisenstabs, bewege sich Österreich vom "Krisenmodus" in den "Akzeptanzmodus". Das heißt: Es ist noch nicht vorbei mit der Pandemie, aber man hat beschlossen, mit dem Virus zu leben. Verantwortbar sei das, weil die derzeit ansteckenden Varianten bei weitem nicht mehr so tödlich seien wie das Corona-Virus der ersten Wochen, weil es wirksame Impfungen gebe und inzwischen auch gute Medikamente.

Einspruch beim Gesundheitsminister zu Hause

Entsprechend gehe man "gut vorbereitet in eine neue Phase der Pandemiebekämpfung", sagt Österreichs Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) – öffentlich und als Minister. Zu Hause muss sich Rauch etwas anderes anhören. Seine Frau Gabriele Sprickler-Falschlunger, beruflich die SPÖ-Landesvorsitzende in Vorarlberg, hält das von ihrem Mann verordnete Quarantäne-Aus für keine so gute Idee. Die Kritik nimmt der Minister demokratisch-sportlich: "Ich liebe meine Frau, sie hat eine andere Meinung, das ist auch gut so."

"Das fliegt uns um die Ohren"

Die Frau des Gesundheitsministers ist nicht allein. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) warnt eindringlich, angesichts schon jetzt steigender Infektionszahlen: "Spätestens im September fliegen uns die Zahlen um die Ohren", sagt er. Andere Experten, Ärzte, Wissenschaftler sehen das ähnlich.

Soll arbeiten wer krank ist?

Arbeitgeber begrüßen die neuen Lockerungen. Sie dürfen jetzt entscheiden, ob ihre Mitarbeitenden mit einem positiven Test arbeiten müssen. Am Arbeitsplatz dann natürlich mit Maske. Wenn möglich aber in Einzelbüros oder im Home-Office. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) appelliert an die Vernunft beider Seiten: "Wer krank ist, soll nicht arbeiten gehen." Das müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dann untereinander aushandeln.

Risiken? Nebenwirkungen?

Eine Covid-Infektion wäre damit auf das Niveau einer Grippe-Infektion downgegradet – auch da ist es im Interesse aller, dass sich Virenschleudern nicht ins Büro bewegen. Die Verantwortung liegt aber bei jedem Einzelnen. Zu Risiken und Nebenwirkungen bleiben dann nur noch die Fragen an den Arzt oder Apotheker.