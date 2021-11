Österreich: Teile der Ungeimpften radikalisieren sich

Es sind Tausend Demonstranten, die durch Wiens Innenstadt ziehen, vorbei am Burgtheater, den Ring entlang. Rund 40.000 Menschen, so die Angaben der Polizei. Die rechtspopulistische FPÖ, die seit Tagen bereits auf ihren Social Media Kanälen zur "Großdemonstration" aufgerufen hatte, nannte mit 100.000 eine deutlich höhere Teilnehmeranzahl, unter ihnen auch Funktionäre und Anhänger der rechtsextremen "Identitären", darunter deren Chef Martin Sellner.

Die Stimmung ist aufgeheizt

Die Stimmung nach den gestrigen Entscheidungen der Bundesregierung ist aufgeheizt - rot-weiß-rote Fahnen mit der Aufschrift "Volksaufstand Jetzt" werden hochgehalten. Man könne der Regierung nicht mehr vertrauen, so meinen einige Demonstranten.

Rauchbomben, Flaschen, Dosen und wenig Masken

Es werden vereinzelt Feuerwerkskörper und Rauchbomben gezündet, Flaschen und Dosen auf Polizisten geworfen, die mit einem Großaufgebot von rund 1.300 Beamten auf den Straßen sind. Am späten Nachmittag zieht der Demonstrationszug an der Alten Donau entlang. Aufforderungen, der FFP2-Maskenpflicht nachzukommen, verhallten überwiegend ungehört, auch wenn die Polizei über Lautsprecher dazu aufrief, die Maskenpflicht einzuhalten.

Demonstrant wollte Polizisten die Dienstwaffe entwenden

Ein Demonstrant habe versucht, einem Polizisten die Dienstpistole zu entwenden, berichtet die Austrian Presse Agentur. Mehr als zehn Personen seien bis zu den Nachmittagsstunden vorläufig festgenommen worden. Am meisten, so sagt ein Demonstrant, rege er sich über die Entscheidung der Bundesregierung auf, ab 1. Februar eine generelle Impfpflicht einzuführen. Er lehne die Impfung strikt ab, vor allem, weil diese nicht vegan sei. "Ich will mich nicht zwingen lassen dazu", sagt er.

Österreich beim Impfen Schlusslicht – jetzt kommt der Lockdown

Mit einer Impfquote von derzeit 65 Prozent weist Österreich eine der niedrigsten Quoten unter den westlichen EU-Ländern auf, die Zahl der Neuinfektionen lag heute erneut über 15.000. Bundeskanzler Alexander Schallenberg hatte gestern die Verhängung des Lockdowns ab Montag sowie die Einführung der Impfpflicht ab Februar mit diesen beiden Faktoren begründet: Trotz monatelanger Überzeugungsarbeit sei es nicht gelungen, genug Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen.