Österreich: Teile der Corona-Maßnahmen waren rechtswidrig

Das Verfassunsgericht in Österreich hat zwei der von der Regierung verordneten Corona-Beschränkungen für rechtswidrig erklärt. So seien etwa das Betretungsverbot für Geschäfte, die größer als 400 Quadratmeter sind, nicht verfassungskonform gewesen. Das Gericht bemängelte ebenso das Ausmaß des Ausgangsverbots. Seit Beginn der Krise hatten mehrere Handelsunternehmen Anträge gegen die Beschränkungen gestellt.

Ungleiche Behandlung von Geschäften

Mit Blick auf das Öffnungsverbot von Läden mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche verwies das Gericht auf die ungleiche Behandlung im Vergleich zu anderen Geschäften. So waren etwa Baumärkte und Gartencenter von der Regelung ab Mitte April ausgenommen worden. Laut dem Gericht fehlte dafür eine "sachliche Rechtfertigung".

Ab dem 1. Mai durften in Österreich alle Geschäfte wieder öffnen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) versprach, die Sicht des Gerichts werde umfassend "in unserer zukünftigen Arbeit beachtet". Die Frage der Auswirkung auf laufende Verfahren sowie bereits ausgesprochene Strafen würden geprüft.

Ausgangsbeschränkungen teilweise rechtswidrig

Das Gericht entschied ebenfalls, dass die Ausgangsbeschränkungen teilweise nicht durch das Covid-19-Gesetz gedeckt gewesen seien. Die Regierung von ÖVP und Grünen hatte Mitte März das Verlassen der Wohnung nur aus triftigem Grund erlaubt. Diese Regelung trat Ende Aril wieder außer Kraft.

Für ein allgemeines Ausgehverbot fehle die gesetzliche Basis, es hätten demnach nur Verbote für bestimmte Orte erlassen werden dürfen. "Dieses Gesetz bietet keine Grundlage dafür, eine Verpflichtung zu schaffen, an einem bestimmten Ort, insbesondere in der eigenen Wohnung, zu bleiben", heißt es in der Entscheidung.

Covid-19 Gesetz ist verfassungskonform

Neben rechtswidrigen Aspekten bestätigte das Gericht auch einige Maßnahmen. Dazu zählen etwa der Entfall von Entschädigung für Verdienstentgang. Generelle Betretungsverbote in Bezug auf Betriebsstätten, Arbeitsorte und sonstige bestimmte Orte seien ebenfalls im Einklang mit dem Gesetz.

Kritik an Corona-Maßnahmen

Die Corona-Maßnahmen der konservativ-grünen Regierung wurden zuvor von der Opposition und von Juristen teilweise als rechtlich bedenklich kritisiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) verwies daraufhin auf die Ausnahmesituation während der Corona-Krise und bat um Nachsicht. Juristen sollten Fragen in diesem Bereich "nicht überinterpretieren", sagte er.

