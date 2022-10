Österreich: Sechs gegen den Bundespräsidenten

Im Endspurt des Wahlkampfs standen vor allem die großen Parteien ÖVP und SPÖ in der Kritik, weil sie auf eine eigene Kandidatin, einen eigenen Kandidaten verzichtet haben - und sich noch nicht mal zu einer Wahlempfehlung für den Amtsinhaber Alexander Van der Bellen durchringen konnten. Österreichs SPÖ hat dann immerhin die erste Reihe der Partei zu Van der Bellens Abschlusskundgebung geschickt.

Wahlkampfbühne für Selbstdarsteller

So wurde der Wahlkampf zur Bühne auch für schräge Selbstdarsteller, vor allem von Rechtsaußen. Am Ende gab es nur noch wenige, die dem Amtsinhaber übel nahmen, dass er der direkten Konfrontation mit den sechs Gegenkandidaten nachhaltig aus dem Weg ging. Ein umstrittene, nicht wirklich demokratische Tradition aller Bundespräsidenten Österreichs: Zur Wiederwahl verweigerten alle die direkte öffentliche Diskussion mit den Mitbewerbern.

"Ich möchte nichts Abträgliches sagen ..."

In der letzten großen ORF-Runde - alle sieben Kandidaten nacheinander, im "Beichtstuhlverfahren" - begründete das Alexander Van der Bellen so, ganz präsidial: "Ich möchte nichts Abträgliches über meine Herausforderer sagen", aber: "ich nehme wahr, mit welcher Leichtfertigkeit hier über bestimmte Rechte des Bundespräsidenten gesprochen wird." Gegen diese "Leichtfertigkeit" setzte Van der Bellen den Wahlslogan: "Mit Österreich spielt man nicht."

"Alle rausschmeißen"

Ein wirklich beherrschendes Sachthema gab es in diesem Wahlkampf nicht. Stattdessen wurde viel über Macht des österreichischen Bundespräsidenten diskutiert. Direkt vom Volk gewählt, gibt ihm die Verfassung mehr Durchgriffsrechte als dem deutschen Bundespräsidenten. Der Mann in der Hofburg kann zum Beispiel Regierungen entlassen - ohne große Begründung. Fast alle Gegenkandidaten haben das zum Wahlversprechen gemacht, am krawalligsten der Ex-FPÖ-Mann Gerald Grosz: "... wählst Du Grosz, bist Du die Regierung los."

Van der Bellen: Der Gelassene mit Schmäh

Gut geübte Verfassungswirklichkeit in Österreich ist allerdings, dass alle Präsidenten ihre Macht - auch in der Krise - sehr behutsam nutzten. So wie der Amtsinhaber Van der Bellen, der mit bemerkenswerter Gelassenheit und Wiener Schmäh durch den Ibiza-Skandal und diverse Regierungskrisen steuerte, während Regierungen zu zerbrechen drohten, Kanzler zurücktraten, Korruptionsstaatsanwälte das Kanzleramt durchsuchten. Und der sich, so seine Standardbegrüßung, bei "allen Österreicherinnen und Österreichern - und allen Menschen die hier leben" beliebt machte, in dem er behauptete "so sind wir nicht" - nachdem ein angetrunkener Vize-Kanzler auf Ibiza die Republik verscherbeln wollte.

Vier Rechtsaußen, ein Träumer, ein Jung-Star

Für eine Präsidentschaftskandidatur in Österreich reichen 6.000 Unterschriften. Vier Männer, alle deutlich rechts der Mitte, haben das zusammenbekommen: Gerald Grosz, ehemals mit Jörg Haider groß geworden, der populistische TikTok- und Twitter-Star, den Österreich jetzt auch nackt unter der Dusche und grölend auf dem Volksfest kennt. Tassilo Wallentin, Rechtsanwalt, populärer KRONE-Kolumnist (die österreichische BILD-Zeitung), der seine Verschwörungstheorien auch als Buch gut verkauft. Michael Brunner, Vorsitzender der Corona-Impfgegner-Partei MFG ("Menschen-Freiheit-Grundrechte"), die nach einem kurzen Zwischenhoch bei den letzten Landtagswahlen in Tirol wieder in der Versenkung verschwunden ist.

Der "Volksanwalt" ist der FPÖ-Kandidat

Und Walter Rosenkranz, der einzige Gegenkandidat, der von einer Parlaments-Partei aufgestellt wurde, der rechtspopulistischen FPÖ. Er profitiert vom Amtsbonus als einer der drei österreichischen "Volksanwälte", vom Parlament bestellte Ombudsleute, Beschwerdestellen. Er gib sich präsidial, predigt aber den "Öxit", den Abgang Österreichs aus der EU. Er dürfte die zweitmeisten Stimmen einsammeln, ohne aber dem Hofburg-Verteidiger Van der Bellen wirklich gefährlich zu werden.

Der Bierpartei-Kandidat: "Da wird mir ganz schlecht"

Der jüngste Gegenkandidat, Dominik Wlazny alias Marco Pogo, mit 35 gerade alt genug um sich überhaupt zur Wahl stellen zu dürfen, ist als Spaßkandidat gestartet mit seiner "Bierpartei". In den Runden der sechs Van der Bellen-Gegner findet er sich aber überraschend in der Rolle des einzigen staatstragenden Herausforderers, der - zum Beispiel - die EU verteidigt, gegen die Front der Öxit-Scharfmacher: "Wir brauchen die EU. Es ist völlig sinnbefreit, über einen Austritt auch nur zu diskutieren. Da wird mir ganz schlecht."

Dr. Dominik Wlazny hat Medizin studiert, ist Leadsänger der Punkrock-Band Turbobier, Unternehmer - und: Politiker. Er sitzt im Bezirksrat Wien-Simmering. In der Hauptstadt kennt ihn jeder, das könnte mehr als 10 Prozent bringen, aber nur in Wien. Vielleicht noch in Graz, Innsbruck, Linz - Universitätsstädten.

Und was macht die CIA im Wahlkampf?

Am Ende fast vergessen, der "Träumer", so nannte er sich selbst, Heinrich "Heini" Staudinger, ein esoterisch verschwurbelter Waldviertler Schuhfabrikant. Seine Schuhe taugen was, sagen viele. Dass er die "Me too-"Bewegung für eine Erfindung des US-Geheimdienstes CIA hielt, bereut er inzwischen, dementiert aber nicht glaubwürdig. Sein ehrliche Tipp für die Wahl: "Präsident wird eh der Van der Bellen."

Van der Bellen: Es kann "oaschknapp" werden

Der Amtsinhaber kämpft für eine hohe Wahlbeteiligung, sie dürfte ihm helfen. Sechs Gegenkandidaten - kein Bundespräsident vor ihm hatte so viel und so lauten Gegenwind. Schon rein rechnerisch könnte das "oaschknapp" werden, sagt der noch amtierende Bundespräsident, der weitermachen will.

Der alte weise Mann: "Oida, es reicht".

Von einer Schülerin in der finalen TV-Runde gefragt, ob 78 vielleicht doch kein so guter Startpunkt ist, für sechs weitere aufreibende Jahre in der Hofburg, gab der alte weise Mann Van der Bellen erst zurück, was alle schon kannten: Er sei jetzt alt genug, gut gereift im Amt. Und außerdem fit. Auf Nachbohren räumte er dann aber doch ein, wenn das nicht mehr so sein sollte, würde er sich selbst raten: "Oida, es reicht."