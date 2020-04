Österreich: Regierung lockert Schutzmaßnahmen weiter

Schulen, Gastronomie und Kirchen könnten schrittweise und unter Auflagen ab Mitte Mai geöffnet werden. Dies kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am heutigen Mittag an. Es werde weiterhin Regeln geben müssen, die Eigenverantwortung werde allerdings größer werden. Die niedrigen Neuinfektionszahlen, die seit mehreren Tagen im zweistelligen Bereich lägen, erlaubten es, die in Aussicht gestellten Lockerungen im öffentlichen Leben fortzusetzen.

Details werden nächste Woche bekannt gegeben

Ab 1. Mai könnten alle Geschäfte wieder öffnen, sowie Dienstleistungen wie Friseure oder Fußpflege angeboten werden. "Was die Gastronomie betrifft, eine Öffnung ab dem 15. Mai, allerdings die Öffnungszeiten mit 23 Uhr begrenzt", sagte Kurz weiter. Die Verpflichtung wird seinen Worten nach ein Mund-Nasen-Schutz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; außerdem würden die Gruppengröße und der Abstand in der Gastronomie geregelt. Die Details dazu sollen am kommenden Dienstag präsentiert werden; gemeinsam mit den neuen Ausgangsbeschränkungen, die ab 1. Mai gelten sollen.

Derzeit sei noch nicht bekannt, wie sich das Verhalten der Bevölkerung über die Osterfeiertage sowie die Öffnung der kleineren Geschäfte vor einer Woche auf die Infektionszahlen ausgewirkt hätten. Schulen könnten ab Mitte Mai stufenweise hochgefahren werden. Dies sei ebenfalls abhängig von den "Zahlen", die - so Kurz - derzeit "ausgezeichnet seien". Gottesdienste seien ab Mitte Mai unter gewissen Auflagen wieder möglich.

Kurz: Urlaub im eigenen Land verbringen

Mit Blick auf die Reisefreiheit und den Tourismus sagte Kurz: "Ich bitte Sie noch nicht frühzeitig mit uneingeschränkter Reisefreiheit quer durch Europa zu rechnen. Wir sind auf europäischer Ebene in Abstimmung und die Vorgabe der Europäischen Kommission ist, dass alle Mitgliedsstaaten zunächst einmal versuchen werden, mit ihren Nachbarstaaten entsprechende Regelungen zu finden."

Österreich stehe daher vor allem mit Deutschland und Tschechien in engem Kontakt; zwei Nachbarländer, in denen die Corona-Entwicklungen vergleichbar zum eigenen Land verliefen. Kurz machte aber deutlich, dass seine Landsleute sich schon einmal auf Sommerferien im eigenen Land einstellen sollten: Der Sommer werde vor allem die Möglichkeit bieten, Urlaub in Österreich zu machen.

Österreichische Politiker warnen vor Leichtsinnigkeit

Vizekanzler Werner Kogler von der Grünen betonte, Maßstab aller Entscheidungen sei es, eine Überlastung der Intensivmedizin zu verhindern: "Wir werden mit Sicherheit keine zweite Krankheitswelle ohne weiteres riskieren, indem wir dann 1.000 kleine Ischgls verstreuen in Österreich."

Gesundheitsminister Rudolf Anschober warnte davor, leichtfertig zu werden. Die Pandemie sei nicht zu Ende, das Zentrum sei unverändert Europa. Die Auswirkungen des landesweiten Lockdown seien in Österreich "hervorragend", alles könne jedoch schnell wieder in eine gegenteilige Richtung gehen.