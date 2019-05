Österreich: Provisorische Lösung nach Kurz-Sturz

Österreich hat nun nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen die Regierung von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein Interims-Kabinett. Die alte Regierung ist zunächst die neue, allerdings ohne Kurz: Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die bisherigen Mitglieder des Kabinetts damit beauftragt, die Amtsgeschäfte fortzuführen, unter Führung des Finanzministers und bisherigen Vizekanzlers Hartwig Löger (ÖVP).

Dieses provisorische Kabinett wird voraussichtlich nur wenige Tage im Amt sein, da Van der Bellen spätestens in einer Woche einen von ihm ausgesuchten Regierungschef mit der Bildung eines Experten-Kabinetts beauftragen will. Das wiederum soll dann bis mindestens zu den Neuwahlen im September regieren.

Van der Bellen erläuterte Vorgehen am Vorabend

Der österreichische Bundespräsident war am Montagabend gegen 21.30 Uhr vor die Mikrophone getreten und hatte seinen Landsleuten erläutert, wie die nächsten Schritte nach dem Misstrauensvotum des Nationalrates gegen Sebastian Kurz und dessen Minderheitsregierung aussehen: Das sei kein alltäglicher Vorgang, in Österreich schon gar nicht. Aber es sei im Grunde genommen normal in einer Demokratie, sagte Van der Bellen."Eine Mehrheit der gewählten Volksvertreter, eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament haben der Bundesregierung heute ihr Vertrauen entzogen." Daher werde er "entsprechend meiner Verpflichtungen nach Artikel 71, Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes diese Bundesregierung des Amtes entheben."

Appell an Parteien zu konstruktiver Zusammenarbeit

Van der Bellen appellierte erneut an die Parteien, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Denn er werde nur dann eine Persönlichkeit mit der Führung der Übergangsregierung beauftragen, wenn zuvor sichergestellt sei, dass diese das Vertrauen oder zumindest die Duldung des Parlaments bis zu den Neuwahlen im September genieße. Seine Ansprache beendete der Bundespräsident mit den Sätzen: "Was mich dabei beruhigt: Wir haben unsere elegante österreichische Bundesverfassung, die uns durch diese Tage leitet, und auf die Bundesverfassung ist Verlass. Einen schönen guten Abend noch."

Kurz erhebt Vorwürfe gegen SPÖ und FPÖ

Bereits unmittelbar nach der historischen Nationalratssitzung haben die politischen Parteien auf Wahlkampfmodus umgeschaltet. Eine Stunde, nachdem das österreichische Parlament Kurz mehrheitlich das Vertrauen entzogen hatte, trat der abgesetzte Kanzler in der Parteiakademie seiner Volkspartei vor jubelnden Anhängern auf. "Die Freiheitliche Partei hat ja schnell eine neue Koalition gebildet", sagte er dort, "nämlich mit der Sozialdemokratie - geeint im Hass auf die Volkspartei und mit einem klaren Ziel, nämlich: 'Kurz muss weg.'"

Rot-Blau, Sozialdemokraten und FPÖ, hätten ihre Entscheidung getroffen. Bei den Neuwahlen im September werde in einer Demokratie das Volk entscheiden, so Kurz. Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verteidigte sich gegen den Vorwurf, mit der gemeinsamen Stimmabgabe mit der FPÖ eine Weichenstellung vorgenommen zu haben.

In der Bevölkerung stößt die Entscheidung der Sozialdemokraten, der FPÖ sowie der Liste Jetzt, Kurz und dessen Minderheitsregierung das Misstrauen auszusprechen, gleichermaßen auf Verständnis wie auf Kritik: "Da geht es nicht um Österreich, da geht es nicht um die Republik, da geht es leider um persönliche Beleidigtheiten und Empfindlichkeiten – das ist das einzige, worum es geht und das ist eine Sauerei, dass es so ist", sagt ein Passant in Wien.