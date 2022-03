Österreich plant Milliardenpaket wegen hoher Energiepreise

Auch in Österreich - für viele Bayern traditionell ein "Tankparadies" - sind wegen des Ukraine-Kriegs die Energiepreise sprunghaft gestiegen. Die türkis-grüne Regierung in unserem Nachbarland reagiert, indem sie ihr bisher beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket mehr als verdoppelt. Das Finanzministerium in Wien gab bekannt, da sich die Teuerungssituation weiter zugespitzt habe, würden nun weitere zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Entlastung vor allem für Autofahrer, Gas- und Stromkunden

Das Entlastungsprogramm geht damit - pro Kopf gerechnet - über die bisher beschlossenen Maßnahmen in Deutschland hinaus. Mit im Paket: die Erhöhung der Pendlerpauschale um 50 Prozent sowie die Senkung von Abgaben auf Erdgas und Strom. Der ORF beziffert allein die Entlastung bei Gas- und Strompreisen auf 900 Millionen Euro.

Um Anreize zur Nutzung der "Öffis", also des öffentlichen Verkehrs mit Bussen und Bahnen zu schaffen, seien weitere 150 Millionen Euro vorgesehen. Damit sollten die Preise gesenkt und das Angebot ausgeweitet werden. Auch für Firmen sollen die Kosten gesenkt werden, unter anderem durch geringere Vorauszahlungen bei etwa der Ertrags- oder Körperschaftssteuer.

Weitere Entlastungen auch in Deutschland?

Bereits Ende Januar hatte Österreich 1,7 Milliarden Euro lockergemacht; die Gesamtentlastung liegt nun bei knapp vier Milliarden Euro.

Auch in Deutschland plant die Regierung, ihr vor einem Monat beschlossenes Entlastungspaket zu erweitern. Bisher beinhaltet es neben Direktzahlungen für einkommensschwächere Haushalte vor allem eine höhere Fernpendlerpauschale, die Anpassung des Arbeitnehmerfreibetrags und einen früheren Wegfall der EEG-Umlage.

Jetzt ist zusätzlich ein Mobilitätsgeld im Gespräch, das Arbeitnehmer zusammen mit ihrem Lohn überwiesen bekommen sollen.