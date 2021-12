Österreich nicht mehr Corona-Hochrisikogebiet

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen und dem Beginn der Schulferien in Bayern gilt Österreich nun nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet und wird nach sechs Wochen von der entsprechenden Liste gestrichen. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Auflistung des Robert Koch-Insituts (RKI) hervor. Auch Belize, Bosnien-Herzegowina, Serbien und Malaysia wurden von der Hochrisikoliste genommen. Die Einstufungen gelten wegen der Weihnachtstage bereits von diesem Samstag, 0 Uhr, an.

Skiurlaub in Österreich ohne Quarantäne nach Rückkehr

Das bedeutet: Ungeimpfte, zum Beispiel Kinder, müssen bei ihrer Rückkehr aus Österreich nach Deutschland nicht mehr in häusliche Quarantäne. Bisher war diese unvermeidlich. Familien mit ungeimpften Kindern könnten also beispielsweise jetzt Skiurlaub in Österreich machen, ohne dass die Kinder danach fünf Tage zuhause bleiben müssen.

In Österreich selbst gelten aber weiterhin strenge Regeln. Eine Einreise ohne Quarantäne ist nur mit dreifacher Impfung oder mit zwei Impfungen plus PCR-Test möglich. Ungeimpfte Kinder zwischen 12 und 15 Jahren brauchen einen PCR- oder Antigen-Test und müssen während des Aufenthalts in Österreich weitere Tests machen. Das gilt dann als Ersatz für den 2G-Nachweis. Diesen Nachweis braucht man im Land quasi überall: in Hotels, Gaststätten und auch am Skilift.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Österreich aktuell bei rund 178 und damit deutlich unter dem deutschen Wert. Die positive Entwicklung der Infektionszahlen ist Folge eines dreiwöchigen Lockdowns. Seit Montag sind auch in Wien als letztem Bundesland die Lokale und Hotels wieder geöffnet.

USA, Spanien und Portugal werden Hochrisikogebiete

Dagegen stuft die Bundesregierung die USA, Spanien - einschließlich der Balearen und Kanarischen Inseln -, Portugal, Zypern, Monaco und Finnland als Hochrisikogebiete ein. Die neuen Einstufungen gelten ab Samstag, 25.12., um Mitternacht.

Ungeimpfte, die aus Hochrisikogebieten nach Deutschland einreisen, müssen zehn Tage in Quarantäne, können sich jedoch nach fünf Tagen freitesten. Kinder unter zwölf Jahren müssen fünf Tage in Quarantäne. Geimpfte und Genesene müssen ihre Einreise digital anmelden.

In den USA ist die Omikron-Variante mittlerweile dominant - die Zahl der Neuinfektionen steigt an. Im Durchschnitt der vergangenen Tage verzeichneten die USA gut 149.000 Neuinfektionen pro Tag, was gegenüber der Vorwoche einem Anstieg von fast 25 Prozent entspricht.

In Spanien war die Zahl der Neuinfektionen jüngst wieder in die Höhe geschnellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 486 und damit wesentlich höher als in Deutschland. Viele Erkrankte weisen allerdings wegen der hohen Impfquote von 80 Prozent keine oder nur milde Symptome auf.

Wann wird ein Land ein Hochrisikogebiet?

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.