Österreich: Neue Berichte über Polizeigewalt bei Klima-Demo

Material an Staatsanwaltschaft übergeben

Ob das so war, will die Wiener Polizei zunächst selbst ermitteln, aber auch die Staatsanwaltschaft befasse sich mit dem Video. Der beschuldigte Polizist sei vorerst in den Innendienst versetzt worden. Zum Fall des beinahe überfahrenen deutschen Aktivisten sei das Handyvideo an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. In einer Pressemitteilung weist die Wiener Polizei "die teils absurden Anschuldigungen gegen die Wiener Polizei, die in diversen sozialen Netzwerken kursieren", aufs Schärfste zurück und betont, dass auch für Polizisten im Dienst die Unschuldsvermutung gelte.