Österreich: Mit FFP2-Masken und Stufenplan gegen die 4. Welle

Für Geimpfte - das stellte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am gestrigen Abend im Fernsehen klar - soll es in Österreich keinen Corona-Lockdown mehr geben. Dafür kündigte er heute auf einer Pressekonferenz zusammen mit Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) die Einführung eines Stufenplans an, der ab dem 15. September vor allem Ungeimpften neue Selbstschutz-Verpflichtungen auferlegt. "Wir wollen uns nicht für immer einschränken", so Kanzler Kurz - und dafür sei eine hohe Impfquote unerlässlich.

FFP2-Maskenpflicht für Ungeimpfte

Der wichtigste Punkt zum Start: überall dort, wo bisher die Verpflichtung bestand, medizinische Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen, sollen für Ungeimpfte dann FFP2-Masken angeordnet werden sein; für Geimpfte werden sie "empfohlen".

Zudem soll dann bei Veranstaltungen ab 25 Personen die 3-G-Regel gelten. Corona-Selbsttests sind nur noch 24 statt bisher 48 Stunden gültig.

Wichtigstes Kriterium: die Krankenhaus-Auslastung

Maßgebend für diese und weitere Maßnahmen soll künftig nicht mehr die Inzidenzzahl sein, sondern die Bettenbelegung auf den Intensivstationen. Es gehe vor allem darum, eine Überlastung der Krankenhäuser zu vermeiden.

Bei Stufe 3 brauchen Ungeimpfte einen PCR-Test

Für eine Auslastung von 15 beziehungsweise 20 Prozent kündigte Kurz weitere Maßnahmen an. Ungemütlich wird es für Ungeimpfte in Österreich ab Stufe 3 (das heißt wenn jedes fünfte Intensivbett belegt ist): dann ersetzt flächendeckend "2G" die bisherige "3G"-Regelung: Lokale, Sportveranstaltungen, Konzerte und vieles weitere sollen dann nur noch von Geimpften und Genesenen - oder von Personen, die einen aktuellen PCR-Test vorweisen können. Bisher waren in Österreich die als "Wohnzimmertests" bekannten Antigen-Selbsttests ausreichend.