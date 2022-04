Österreich lockert Corona-Regeln

Österreich-Urlauber sollten auch weiterhin eine Sache unbedingt in ihren Koffern haben: eine FFP2-Maske. Denn obwohl die Maskenpflicht ab Karsamstag deutlich gelockert werden soll, bleibt sie im sogenannten "lebensnotwendigen Handel" weiterhin bestehen. Heißt: Wer in Supermärkten, Apotheken, Tankstellen oder Drogerien einkauft, muss eine FFP2-Maske tragen.

Keine Maskenpflicht mehr bei Veranstaltungen

Auch für öffentliche Verkehrsmittel bleibt die Maskenpflicht bestehen. Überall sonst entfällt sie. Das gilt für Hotels oder Restaurants ebenso wie für Veranstaltungen, beispielsweise Après-Ski-Partys oder Hochzeiten. Bislang galt dafür entweder eine Maskenpflicht oder eine 3G-Kontrolle. Auch in Seilbahnen müssen keine Masken mehr getragen werden, jedoch wird es dort weiterhin empfohlen.

3G-Nachweis bei der Einreise

Bei der Einreise bleiben die Regeln bestehen. Wer in Österreich Urlaub machen möchte, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Ein entsprechender Nachweis muss auf Nachfrage bei der Einreise vorgezeigt werden können. Gültig sind ein maximal 72 Stunden alter PCR-Test oder ein 24 Stunden alter Antigentest. Auch Tagesausflügler müssen einen entsprechenden 3G-Nachweis vorlegen können.

Durchreise auch ohne 3G-Nachweis

Kinder, die jünger als zwölf Jahre alt sind, sind von der 3G-Pflicht bei der Einreise ausgenommen. Genauso wie Urlauber, die nur durch Österreich durchreisen. Die neue Verordnung soll am Karsamstag in Kraft treten und bis zum 8. Juli gelten. In Österreich war die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen Wochen deutlich gesunken.