Österreich lässt Gasspeicher Haidach ab August befüllen

Österreich lässt von kommender Woche an den teilweise ungenutzten Gasspeicher Haidach an der bayerischen Grenze befüllen. Der russische Erdgasriese Gazprom, dem ein Teil der riesigen unterirdischen Lagerstätte nördlich von Salzburg gehört, hatte Haidach zuletzt nicht mehr genutzt. Die Wiener Regierung verfügte aber, dass alle Speicher in Österreich auch genutzt werden müssen - Betreiber, die ihre Kapazität nicht nutzen, verlieren ihren Zugriff.

Großspeicherkapazität wieder auf dem Markt

Die Regulierungsbehörde E-Control habe nun den Mitbetreiber RAG Austria damit beauftragt, einen Teil der Speicherkapazitäten - insgesamt 14 Terawattstunden (TWh) Arbeitsgas-Volumen - zu vermarkten, teilte das österreichische Umwelt- und Energieministerium in Wien mit - das entspricht zwei Dritteln der Kapazität von Haidach. Diese kann nun laut E-Control von anderen Marktteilnehmern wie Versorgern, Großhändlern, Industriekunden oder Staaten angeboten werden, sagte eine Sprecherin der Regulierungsbehörde E-Control.

Wien betont Vertragstreue

Am Montag hatte unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Sorge geäußert, dass der bevorstehende Anschluss des Speichers auch an das österreichische Leitungsnetz - bisher ist er nur an das deutsche angebunden - die Interessen der Kunden in Süddeutschland beeinträchtigen könnte. Dies sei nicht der Fall, betonte das Ministerium nun erneut. Der Speicher könne wie schon bisher weiter von deutschen und österreichischen Unternehmen verwendet werden.

Warum Bayern auf Gasspeicher Haidach angewiesen ist

Bayerns Industrie ist wegen des zögerlichen Ausbaus von Stromtrassen und Windkraftanlagen in besonderem Maß von ausreichend gefüllten Energiespeichern abhängig. Die bayerischen Speicherkapazitäten sind derzeit nur zu knapp 60 Prozent gefüllt und damit unter dem nationalen Durchschnitt.

Laut EU-Beschluss von Ende Juni müssen die nationalen Gasspeicher zum 1. November zu mindestens 80 Prozent gefüllt sein. Bundeswirtschaftsminister Habeck will darüber noch hinausgehen: Bis zum 1. November sollen die Speicherstände deutschlandweit auf 95 Prozent steigen, wie Habeck vergangene Woche ankündigte: "Wir haben 23 Speicher, 18 von denen sind um die 80 Prozent gefüllt."