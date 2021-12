Österreich: Kurz tritt von allen politischen Ämtern zurück

Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz will sich nach übereinstimmenden Medienberichten aus der Politik zurückziehen. Zunächst hatte das österreichische Boulevard-Blatt "Krone" darüber berichtet. Die Geburt seines Sohnes habe den Ausschlag gegeben, sagte der 35-Jährige dem Blatt. Seine Freundin Susanne hatte am 27. November einen Sohn zur Welt gebracht. Als er sein Kind sah, "hat es klick gemacht", sagte Kurz der "Krone". Kurz will um 11.30 Uhr in Wien eine persönliche Erklärung abgeben.

Nehammer könnte ÖVP-Chef werden

Gegen den Ex-Kanzler laufen Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Neuer ÖVP-Chef solle der 49 Jahre alte Innenminister Karl Nehammer werden. Nehammer wurde immer wieder wegen seiner harten Haltung in der Flüchtlingspolitik kritisiert. Mehrere österreichische Medien spekulieren, dass in Österreich nun eine größere Regierungsumbildung anstehen könnte: Demnach könnte Nehammer Bundeskanzler werden, und Kanzler Alexander Schallenberg wieder seinen alten Posten als Außenminister übernehmen.