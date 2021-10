Österreich: Künftig gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz

3G am Arbeitsplatz gilt künftig in Österreich. Also: Wer nicht gegen Corona geimpft, im vergangenen halben Jahr genesen oder frisch negativ getestet ist, kann seinen Job nicht mehr ausüben. Jedenfalls nicht an Arbeitsplätzen mit Kolleginnen und Kollegen im Büro, in der Firma.

Ausnahmen von der 3G-Regel? So wenige wie möglich

Wer völlig alleine arbeitet, für den soll die 3G-Regel nicht gelten. Details werden aber noch ausgearbeitet. Diskutiert wird, ob für "nur" Getestete eine Maskenpflicht gelten soll, also strengere Regeln als für Geimpfte und Genesene.

Österreichs konservativ-grüne Regierungskoalition hat sich darauf jetzt auch mit der Oppositionspartei SPÖ geeinigt, deren Zustimmung im österreichischen Bundesrat gebraucht wird.

SPÖ setzt kostenlose Tests in Unternehmen durch - FPÖ mit Kritik

Österreichs Sozialdemokraten wollten noch festgeschrieben haben, dass mit der 3G-Regel die Corona-Tests in den Betrieben weiter kostenlos bleiben. Das sollte ursprünglich Ende Oktober auslaufen.

Die rechtspopulistische FPÖ-Opposition mit ihrem demonstrativ ungeimpften Parteichef Herbert Kickl kritisierte: Die 3G-Regel diene nur dazu, den indirekten Impfdruck weiter zu erhöhen. In den nächsten Tagen dürfte die 3G-Verordnung für Österreich schriftlich vorliegen.