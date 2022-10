Österreich klagt am EuGH gegen "grüne Atomkraft"

Die Regierung in Österreich hat eine Klage gegen die sogenannte Taxonomie-Verordnung der EU am Europäischen Gerichtshof eingereicht, die Gas und Atomkraft als nachhaltig einstufen soll. "Wer fossilen Energien, fossilem Gas und Nuklearenergie ein grünes Mascherl aufdruckt, der gibt unseren Kindern einen Rucksack voller Probleme mit", so Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Kimakrise werde damit nicht gelöst, sondern noch verschärft.

Umweltministerin: "Atomkraft und Gas nicht grün waschen"

Sie unterstütze grundsätzlich die Taxonomie der Europäischen Union, mit der nachhaltige Energieformen klassifiziert werden. "Wogegen ich mich aber mit aller Kraft wehre, ist der Versuch, über eine Hintertüre (...) Atomkraft und Gas grün zu waschen", sagte sie.

Bereits voriges Jahr wurde entschieden, unter anderem die Stromproduktion mit Solarpaneelen, Wasserkraft oder Windkraft als klimafreundlich einzustufen. Ab Januar 2023 sollen auch bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich klassifiziert werden können. Die Aufnahme in die Taxonomie soll Unternehmen und Bürgern dabei helfen, nachhaltige Projekte zu identifizieren und in diese zu investieren.

"Taxonomie erlaubt keine schweren Umweltprobleme"

Die österreichische Klage gegen die Europäische Kommission stützt sich auf inhaltliche und rechtliche Argumente. Laut der EU-Taxonomie dürfe eine nachhaltige Energieform zu keinen schweren Umweltproblemen führen, sagte Gewessler. Das sei bei Atomkraft aber der Fall.

Nach Ansicht der Grünen-Politikerin ist Atomkraft eine veraltete Technologie. "Sie ist gefährlich und mit unkalkulierbaren Risiken verbunden. Denken wir nur an Tschernobyl oder an die gegenwärtigen Auseinandersetzungen rund um das Kraftwerk Saporischschja", sagte Gewessler. Die Ministerin verwies auf die ungelöste Frage der Endlagerung von radioaktivem Material. Kernkraft sei auch viel zu teuer und zu langsam, um im Kampf gegen die Klimakrise helfen zu können. Bei Erdgas argumentiert Österreich mit der Freisetzung von "Unmengen von CO2".

Gewessler wirft der EU vor, mit der Einstufung von Erdgas und Atomkraft als nachhaltig starke Interessen von anderen EU-Staaten zufriedenstellen zu wollen. Luxemburg, so die Ministerin, habe bereits angekündigt, sich der Nichtigkeitsklage anzuschließen.