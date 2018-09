Österreich: Kickl verteidigt "Keine-Zuckerl-Mail"

Österreichs Innenminister Herbert Kickl kann nichts Falsches an dem internen Rundbrief seines Pressesprechers finden, der die Polizei vor regierungskritischen Medien warnte: Die Reaktionen aus Politik und Medien seien aufgebauscht worden. Eine Einschränkung der Pressefreiheit sei nie die Intention gewesen, auch sei er weder Auftraggeber noch Empfänger der Mail gewesen.

Kickl in der Krise

Dennoch steht Kickl seither im Mittelpunkt der Kritik. Von Österreichs Bundespräsidenten Alexander van der Bellen abwärts hagelte es Kritik an der Empfehlung des PR-Experten des Innenministeriums, zwischen kritischen und guten Medien zu unterscheiden.

"Es geht in der Tat nicht an, einzelne Medien zu diskriminieren und auf diese Art die Medienfreiheit in Österreich direkt oder indirekt einzuschränken." Alexander van der Bellen, Bundespräsident Österreich

Auch Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach ein Machtwort: "Für einen freien und unabhängigen Journalismus im Land tragen besonders Parteien und Regierungsinstitutionen sowie öffentliche Einrichtungen eine hohe Verantwortung. Jede Einschränkung von Pressefreiheit ist nicht akzeptabel."

Vorgehensweise bei den Medien bereits bekannt

Für die Redaktionen der betroffenen Zeitungen "Standard", "Kurier" und "Falter", die in dem Rundschreiben als "kritische Medien" genannt wurden, kommt der jüngste Vorstoß aus dem FPÖ-regierten Innenministerium nicht überraschend. Die Tageszeitung "Die Presse", vormals traditionelle Pflichtlektüre der österreichischen Konservativen, nennt die E-Mail nicht "den ersten Versuch" Kickls, die Polizeiarbeit für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Was im Innenministerium bereits gängige Praxis sei, nämlich kritische Medien sehr, sehr lange auf Informationen warten zu lassen, und stattdessen dem regierungsnahen Boulevard exklusive Informationen zuzustecken, solle nun auf alle Landespolizeidirektionen ausgeweitet werden.

Der österreichische Presserat spricht von einem gravierenden Eingriff in die Pressefreiheit: "Im Schreiben wird unterschieden zwischen braven und schlimmen Medien und das geht gar nicht. Das ist ein Eingriff in die Pressefreiheit und ein Eingriff in die Recherche und in das Sammeln von Informationen. Das Sammeln von Informationen ist ja irgendwo die Grundvoraussetzung für den Journalismus. Und damit ist dieser Eingriff als entsprechend schwerwiegend zu bewerten und in einer Demokratie dürfte so ein Eingriff eigentlich nicht vorkommen."

ÖVP und FPÖ sprechen Kickl Vertrauen aus

Zwar hat der österreichische Innenminister am Mittwoch zwei Misstrauensanträge im Parlament überstanden. Die Regierungsparteien von ÖVP und FPÖ sprachen Kickl auch weiterhin ihr Vertrauen aus. Dennoch stellen sich viele in Österreich nun die Frage, ob der angeschlagene Innenminister nach diesem Fehltritt im Amt bleiben kann.

FPÖ-Vize-Kanzler Heinz Christian Strache dagegen postete indessen auf seinem Lieblingsmedium Facebook: Es handele sich um eine "gezielte" und "durchschaubare" Kampagne gegen den Innenminister.