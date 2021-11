Zunächst auf Zeit: Österreich ist zurück im Lockdown

Am Wochenende vor dem erneuten Lockdown zog es die Österreicher nochmal auf die Straße. So berichtet der ORF von stark frequentierten Innenstädten und Einkaufszentren. 15 Prozent mehr Umsatz als an einem Novembersamstag vor der Pandemie habe der Handel gemacht – und sieht angesichts der Schließung der Geschäfte ab Montag doch schweren Zeiten entgegen.

Doch nicht nur der Shoppingansturm sorgte für volle Straßen in Österreich. In Wien demonstrierten rund 40.000 Menschen gegen die neuen Maßnahmen. Mit von der Partie waren auch Rechtsextreme, Demonstranten aus Deutschland sowie allerhand Verharmlosungen des Nationalsozialismus. Die Polizei sprach von einer aufgeheizten Stimmung. Die eigentlich verpflichtenden Masken trug kaum einer. Hinzu kamen skurrile Warnungen per Messenger, dass Mitarbeiter der Stadt Wien unter Gullideckeln lauen könnten, um die Protestierenden in die Waden zu impfen.

Grund für den Protest ist neben dem Lockdown nicht zuletzt die Impfpflicht, die in Österreich ab Februar gelten soll. Österreich weist mit knapp 65 Prozent eine der niedrigsten Impfquoten Westeuropas auf (Deutschland 67, Bayern 66). Die 7-Tage-Inzidenz des Landes lag am Sonntag knapp über 1.000 (Deutschland: 340, Bayern: 637).

Harter Lockdown in Österreich

Ab Montag soll nun also ein erneuter harter Lockdown die Infektions-Welle brechen. So müssen im ganzen Land Kulturbetriebe, Gastronomie sowie der Einzelhandel mit Ausnahme von Supermärkten und Apotheken schließen. Schulen und Kitas bleiben geöffnet. Die Maßnahmen sollen zunächst für 20 Tage gelten und nach zehn Tagen evaluiert werden.

Für Ungeimpfte gelten jedoch auch nach Ablauf der 20 Tage weiter harte Regeln. Dieser sogenannte "Lockdown für Ungeimpfte" war bereits vor einer Woche in Österreich in Kraft getreten. Wer nicht geimpft ist, darf demnach seine Wohnung nur verlassen, um Einkäufe des täglichen Bedarfs zu besorgen, zur Arbeit zu kommen oder zum Arzt zu gehen. Daneben sind Ausgänge zur körperlichen und psychischen Erholung und zur "Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse" möglich.

Politiker entschuldigen sich

Eigentlich hatten weite Teile der österreichischen Politik sich – ähnlich wie in Deutschland – bereits in der Endphase der Pandemie gewähnt. So erklärte der damalige Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Anfang September: "Es wird sicherlich keine Lockdowns mehr geben für geimpfte Menschen." Genau den musste sein Nachfolger Alexander Schallenberg nun eben doch verkünden, nicht zuletzt, weil die Regierungschefs der Bundesländer darauf drängten.

Schallenberg und weitere Spitzenpolitiker Österreichs zeigten sich am Wochenende demütig. Der Kanzler sagte der "Krone" etwa: "Ich bin der Letzte, der behauptet, dass das Krisenmanagement perfekt funktioniert hat oder ich selber fehlerfrei gearbeitet habe. Ich habe mich entschuldigt, dass wir über 65 Prozent der Bevölkerung bitten müssen, nun noch einen Akt der Solidarität zu setzen gegenüber einem Teil der Bevölkerung, der sich unsolidarisch gezeigt hat."

Verschärfte Einreiseregeln

Die hohen Corona-Zahlen und in der Folge verschärften Regeln in Österreich betreffen jedoch nicht nur die Menschen in Österreich. Auch in Deutschland, vor allem Bayern, dürften sie zu spüren sein. Vor allem, weil die Einreiseregeln ebenfalls nachgeschärft wurden.

Wer ungeimpft nach Österreich reisen will, muss nun einen aktuellen PCR-Test vorweisen. Nur Grenzpendler kommen noch mit einem Schnelltest weiter. Der muss ab Montag allerdings maximal 24 statt maximal 48 Stunden alt sein. sein darf. PCR-Tests gelten bei Pendlern nun 72 Stunden statt eine Woche lang. Die Regeln gelten für alle Einreisenden ab 12 Jahren.

Auch bei den Impfnachweisen ändern sich in Österreich die Regeln. Als geimpft gilt man nur noch 270 Tage nach der zweiten Impfung mit Biontech/Moderna/AstraZeneca statt wie bisher 360 Tage. Bei dem nur einfach verimpften Johnson & Johnson startet der 270-Tage-Zeitraum am 22. Tag nach der Impfung. Der Genesenenstatus gilt in Österreich 180 Tage nach der Genesung. Auch von deutscher Seite gibt es Regeln für die Einreise aus Österreich. Das das Land bis auf wenige Ausnahmen als Hochinzidenzgebiet gilt, müssen Ungeimpfte nach der Einreise aus Österreich für zehn Tage in Quarantäne und können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten.

Ski-Urlaub in Gefahr?

Für Menschen, die nicht geimpft sind, dürften private Reisen nach Österreich, etwa zum Skifahren, jedoch in diesem Winter ohnehin kaum möglich sein. Selbst wenn nach dem geplanten Lockdown-Ende die Gondeln und Gastronomie am 12. Dezember wieder öffnen sollten, gelten dort 2G-Regeln, die die Ungeimpften keinen Zutritt lassen.

Immerhin: Sowohl der Lockdown als auch die Ausweisung als Hochinzidenzgebiet sollte aus Sicht von Experten in den meisten Fällen ausreichen, damit Urlauber ihr Geld für eine geplante Reise nach Österreich zurückbekommen – vor allem, wenn es sich um Pauschalreisen handelt.