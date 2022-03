Österreich hebt Corona-Beschränkungen weitgehend auf

Österreich lässt locker, nur die Stadt Wien macht nicht alles mit. In den Cafes, den Restaurants, den Clubs der Stadt bleibt es bei "2G", Zutritt hat nur, wer geimpft oder genesen ist, getestet reicht also nicht fürs Wiener Schnitzel.

Österreich sperrt wieder auf, für alle

Seit Samstag können also wieder ohne Impf- oder Testnachweis Hotels, Gaststätten und Bars besucht werden. Auch die allgemeine nächtliche Sperrstunde wurde aufgehoben. Bei Veranstaltungen entfallen die Besucher-Obergrenzen. Die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, ist nun unter anderem auf Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und die Kundenbereiche lebensnotwendiger Geschäfte beschränkt. In Pflegeheime und Krankenhäuser wird auch weiter am Eingang "3G" kontrolliert. Rein darf nur, wer geimpft, genesen oder frisch getestet ist. Bereits vor zwei Wochen wurden die Einreiseregeln gelockert. Für die Besuche der Alpenrepublik gilt nun die 3G-Regel. Einreisende müssen also geimpft oder genesen oder getestet sein.

Katholische Kirche zieht mit

Die Österreichische Bischofskonferenz hat ihre Regeln den neuen Vorgaben angepasst. So gilt ab diesem Samstag landesweit, dass bei katholischen Gottesdiensten kein Mindestabstand mehr einzuhalten ist. Auch die 3G-Regel für liturgische Dienste fällt weg. Die bislang geltende Maskenpflicht entfällt im Freien; für Innenräume wird sie modifiziert: Eine FFP2-Maske ist nur mehr beim Betreten und Verlassen der Kirche verpflichtend; ansonsten ist sie empfohlen.

Gemeindegesang kann künftig ohne Einschränkungen stattfinden; für den Chorgesang gelten die staatlichen Vorgaben. Die Weihwasserbecken sollen wie schon zuletzt befüllt sein, das Wasser muss jedoch regelmäßig gewechselt werden, mindestens wöchentlich.

Experten warnen vor zu schneller Lockerung

Die Regierung des Landes verfolgt ihre Lockerungspolitik, obwohl die Corona-Ampel derzeit in allen Bundesländern auf rot steht. Der - inzwischen zurückgetretene – Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein gab zu Bedenken, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 2.200 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Der Wert ist damit nahezu doppelt so hoch wie in Deutschland. Sie hoffe, dass sich das Virus an den Zeitplan der Regierung halte, sagte zum Beispiel die Virologin Dorothee von Laer. Wirte und Hoteliers nennen die Lockerungen "überfällig", blicken aber trotzdem pessimistisch auf die kommenden Wochen, weil die meisten größeren Veranstaltungen und Tagungen abgesagt wurden