Stürze auf Steilpiste in Tirol: Eine Tote, zwei Schwerverletzte

Allen drei Skifahrerinnen wurde dieselbe Stelle zum Verhängnis: Am Neujahrstag sind auf einer Steilpiste am Hintertuxer Gletscher im Zillertal in Tirol drei Frauen schwer gestürzt. Eine 28-jährige Niederländerin erlitt tödliche Verletzungen.

Über die Piste hinaus geschleudert

Dass gleich drei Frauen innerhalb eines Tages an derselben Stelle stürzten, liegt mit daran, dass der betreffende Abschnitt besonders steil ist und offenbar auch eisig war. Die 28-Jährige war bei ihrem Sturz noch so schnell, dass sie über die Piste in den Sicherheitszaun geschleudert wurde und diesen durchbrach. Einem ORF-Bericht zufolge wurde sie 20 Meter über die Geländekante hinaus durch die Luft geschleudert und prallte dort gegen einen Baum. Sie starb noch an der Unfallstelle, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur APA sagte.

Mehrere Unfälle innerhalb kürzester Zeit

Auch eine 27-jährige Begleiterin stürzte auf der Piste und verletzte sich schwer, sie wurde ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Zwei Männer aus der niederländischen Gruppe blieben unverletzt. Eine 55-jährige Deutsche sei eine halbe Stunde später an der selben Stelle gestürzt, hieß es im ORF-Bericht. Sie wurde demnach mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik nach Innsbruck geflogen.

Die Polizei untersucht, wie es zu den Stürzen kam. Erst vor wenigen Tagen waren zwei Jugendliche aus Bayern beim Skifahren in Tirol tödlich verunglückt.

Mit Informationen von dpa und AFP