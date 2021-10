Österreich: Bundesländer verschärfen Corona-Regeln

Angesichts der deutlich steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen verschärft Österreich spätestens ab dem 8. November die Regeln für Ungeimpfte: Laut Behördenangaben sollen auch in Niederösterreich bald nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt zu Restaurants und Bars erhalten. Das haben die Behörden angekündigt. In sechs von neun österreichischen Bundesländern reicht dann für einen Restaurant- oder Barbesuch ein negativer PCR-Test nicht mehr aus.

FFP2-Maskenpflicht und verstärkte Kontrollen

Zuvor hatten am Freitag Tirol, Oberösterreich und Kärnten, davor die Steiermark und Wien ähnliche Maßnahmen verhängt oder angekündigt. Pflicht wird auch vielerorts das Tragen einer FFP2-Maske etwa in Einkaufszentren oder Markthallen. Gleichzeitig wollen die Bundesländer entsprechende Kontrollen verschärfen.

Maßnahmen sollen Krankenhäuser entlasten

Damit soll verhindert werden, dass die Krankenhäuser, in denen die Zahl der Corona-Infizierten deutlich gestiegen ist, an den Anschlag kommen. Die Bundesländer verhängen damit schärfere Maßnahmen, als die österreichische Bundesregierung bislang vorgegeben hat. Der Bürgermeister von Wien, Michael Ludwig, forderte bundesweit einheitliche Regelungen. Das Burgenland, Salzburg und Vorarlberg haben noch nicht angekündigt, dass sie ihre Corona-Regeln für Ungeimpfte verschärfen wollen.

Am Sonntag wurden innerhalb von 24 Stunden 5.684 Corona-Infektionen gemeldet. Eine Woche vorher waren es 3.624 gewesen. Innerhalb von sieben Tagen wurden, auf 100.000 Einwohner berechnet, 362,4 neue Infektionen gemeldet.