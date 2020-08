Österreich: Bestürzung nach antisemitischem Angriff

"Ich hätte nicht gedacht, dass so etwas passiert", zitierten österreichische Medien derweil das Opfer, Elie Rosen, den Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz. Rosen war am Samstagabend vor dem jüdischen Gemeindehaus in Graz von einem Unbekannten mit einem Holzknüppel attackiert worden. Er blieb unverletzt, der Täter flüchtete. Eine Fahndung sei eingeleitet, so die Berichte.

Es sei traurig, dass es in Graz zu solchen Vorfällen komme, betonte Rosen. Er werde sich aber davon nicht beirren lassen: "Ich werde mich in meiner Arbeit für die Gemeinde durch diese Anschläge in keinster Weise beeinträchtigen lassen."

Jüngste Attacke kommt nach Vandalenakten auf Synagoge

Neben den Stimmen aus der Politik haben sich auch österreichische Religionsvertreter zu der antisemitischen Attacke geäußert. "Die wiederholten Angriffe auf die Grazer Synagoge erschrecken mich. Mein erster Gedanke gilt Herrn Rosen", twitterte der Wiener Kardinal Christoph Schönborn am Samstagabend. "Antisemitismus darf nie mehr Platz finden in Österreich", appellierte Schönborn.