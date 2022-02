Österreich: Auch im Bundesrat breite Mehrheit für Impfpflicht

Das Gesetz für eine Impfpflicht in Österreich hat die vorletzte Hürde genommen, auch der Bundesrat in Wien hat mit breiter Mehrheit (47 zu zwölf Stimmen) zugestimmt. Dagegen war die rechtspopulistische FPÖ, einzelne Bundesratsmitglieder der SPÖ meldeten Zweifel an. Jetzt fehlt noch die Unterschrift des Bundespräsidenten. Dann gilt in Österreich eine Impfpflicht in drei Stufen.

Der Nationalrat hatte Mitte Januar bereits für die Einführung der Impfpflicht im Februar gestimmt.

Impfpflicht gilt ab 18 Jahren

Die Impfpflicht gilt ab 18 Jahren mit Ausnahmen für Schwangere und Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Ab Mitte März wird sie kontrolliert. Ein Abgleich des Melderegisters mit dem zentralen Impfregister dürfte aber erst ab Anfang April möglich sein. Wer als "ungeimpft" im auffällt, bekommt zunächst eine Aufforderung.

Neben Strafen sind auch Anreize geplant

Bei Verstößen können die Strafen in einem verkürzten Verfahren bis zu 600 Euro reichen. Bei Einspruch drohen am Ende des Verfahrens bis zu 3.600 Euro Strafe. In Phase Drei der stufenweise erfolgenden Impfpflicht kann der österreichische Staat sogar einen Impftermin verordnen. Die Verwaltungsgerichte rechnen mit einer Flut von Beschwerden. Die Impfquote in Österreich liegt derzeit bei 69 Prozent.

Österreich setzt aber auch auf Anreize. Insgesamt sind 1,4 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt dafür reserviert. Neben Geld für Gemeinden mit hoher Impfquote gibt es auch eine eine staatliche Impflotterie mit 500-Euro-Gutscheinen für Geimpfte, frisch Geimpfte und schon länger Geimpfte.

Gesundheitsminister nennt Impfpflicht "vorausschauend"

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bezeichnete die Impfpflicht als "vorausschauende" und "besonders nachhaltige" Maßnahme. Damit werde zwar die Omikron-Welle nicht sofort gebrochen, erklärte er. Die Impfpflicht schütze aber sehr wohl vor weiteren Corona-Wellen und neuen Virusvarianten. Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und Grüne, der liberalen Neos und dem Großteil der sozialdemokratischen SPÖ verabschiedet.