Österreich ab Sonntag wieder Hochrisikogebiet - Was das bedeutet

Österreich ist ab Sonntag (14.11.) wieder Corona-Hochrisikogebiet. Das hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin verkündet. Er verwies auf die dortige Infektionslage und Dynamik.

Hochrisikogebiet - Was bei der Rückkehr gilt

Wer aus einem Hochrisikogebiet nach Deutschland zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Rückkehr mit einem negativen Test davon befreien. Das gilt nun also auch wieder für Österreich.

Auf der Webseite des Robert Koch-Instituts wird Österreich seit Freitagmittag wieder als Hochrisikogebiet aufgeführt, mit Ausnahme der Gemeinden Mittelberg und Jungholz und dem Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am Achensee. Ebenfalls neu auf der Liste: die Tschechische Republik und Ungarn. In Kraft tritt die Regelung am Sonntag um 0 Uhr.

7-Tage-Inzidenz in Österreich bei fast 780

Im Juni war Österreich von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen worden. Die Infektionszahlen sind dort aber in den vergangenen Wochen wieder drastisch gestiegen - die vierte Welle in Österreich ist massiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt fast 780. In Oberösterreich erreichte der Wert sogar knapp 1.200. Dort ist ab kommender Woche ein Lockdown für Ungeimpfte geplant.

Zudem hat das Land, ähnlich wie Deutschland, im europäischen Vergleich eine niedrige Impfquote - sie liegt bei etwa 65 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Entsetzen in Österreichs Hotelbranche

Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts verbunden. Sie bedeutet kein Reiseverbot, erleichtert Touristen aber die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen.

Diese deutsche Reisewarnung ist in Österreichs Hotelbranche als Hiobsbotschaft aufgenommen worden. Der Schritt treffe die Unternehmen "in Mark und Bein", sagte Susanne Kraus-Winkler vom Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Schon in den vergangenen Tagen, als erste Spekulationen aufkamen, seien viele Reisen storniert worden. In der Wintersaison kämen drei von vier Gästen aus dem Ausland, fast 37 Prozent aller Übernachtungen entfielen auf die deutschen Touristen. Nicht wenige Hotels rechneten nun damit, dass sie die Hälfte ihrer Buchungen verlieren, so Kraus-Winkler.

Durch Reisewarnung: Quarantäne für Kinder

Ein massives Problem seien die Auswirkungen der deutschen Reisewarnung auf die Familien mit Kindern, so Kraus-Winkler. "Geimpfte und Genesene dürfen zwar nach wie vor bei uns urlauben, und wir hoffen inständig, dass dies viele auch in Anspruch nehmen."

Deutsche Kinder unter zwölf Jahren müssten jedoch nach der Rückreise fünf Tage in Quarantäne, ungeimpfte Kinder über zwölf Jahren sogar zehn Tage. Kraus-Winkler forderte Verhandlungen auf politischer Ebene. "Wir brauchen dringend eine Lösung mit dem Ziel, eine quarantänefreie Rückreise zu ermöglichen, wenn die Kinder in eine Teststrategie eingebettet sind."

Kriterien für die Einstufung als Hochrisikogebiet

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.