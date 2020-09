Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich steigt stark an

In Österreich hat es erneut einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionen gegeben. Innerhalb von 24 Stunden seien 869 neue Fälle registriert worden, teilte die Regierung am Samstag mit. Mehr als die Hälfte der Fälle, nämlich 444, traten in der Hauptstadt Wien auf.

Zuletzt war am Donnerstag ein Rekord-Wiederanstieg von 664 Neuinfektionen erreicht worden. Noch vor einer Woche hatten die Zahlen meist bei etwa 300 bis 400 neuen Fällen am Tag gelegen. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-Patienten liegt noch deutlich unter den Werten des Frühjahrs, stieg aber binnen einer Woche um rund ein Drittel. Am Samstag lagen 209 Infizierte im Krankenhaus, 42 davon auf der Intensivstation.

Rekordwert für Hauptstadt Wien

Die 444 neuen Fälle in Wien bedeuten einen neuen Rekordwert, insgesamt sind in der österreichischen Hauptstadt damit 10.655 Infektionen registriert worden. In ganz Österreich infizierten sich 32.696 Menschen mit dem Coronavirus, 754 starben.

Insgesamt gelten nun landesweit über 5.300 Menschen als erkrankt, mehr als 3.000 davon in der Hauptstadt Wien. Dort wird allerdings betont, dass die Werte mit der Situation im Frühjahr schwer vergleichbar seien. Anders als damals würden durch systematisches Testen aller Kontaktpersonen auch viele Erkrankte entdeckt, die keine Symptome zeigten, sagte ein Sprecher des Gesundheitsstadtrats der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Neue Maskenpflicht ab Montag

Österreichs Regierung hatte angesichts der steigenden Infektionszahlen am Freitag eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen angekündigt: Unter anderem muss ab Montag in allen Geschäften, in öffentlichen Gebäuden und in Schulen außerhalb der Klassenräume ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Bisher galt in Österreich nur in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht. Veranstaltungen werden auf 3.000 Gäste unter freiem Himmel und 1.500 in Innenräumen beschränkt.