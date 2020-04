Ölpreis stürzt ins Minus

Das gab es so bisher noch nicht: Der Preis für ein Barrel - das sind 159 Liter - amerikanisches Leichtöl (WTI) stürzt ins Bodenlose. An der New Yorker Börse schloss er am Montag bei minus 37,63 Dollar. Das bedeutet, dass Händler bereit waren, Käufern Geld zu bieten. Auch die Nordseesorte Brent gab kräftig nach.

Preiskrieg und Corona als Ursachen

Hauptursache ist die wegen der Corona-Krise und den Ausgangsbeschränkungen stark gesunkene Nachfrage. Schätzungen zufolge wird zurzeit 20 bis 30 Prozent weniger Öl verbraucht als vor der Krise. Weil so viel Öl auf dem Markt ist, werden auch Lagerkapazitäten knapp - und das, obwohl immer mehr Tankschiffe als schwimmende Depots genutzt werden. Experten schätzen, dass in ein bis zwei Monaten Tanks weltweit zum Überquellen gefüllt sein werden.

Ein weiterer Grund für den Absturz ist der Preiskrieg zwischen den Förderländern, allen voran zwischen Saudi-Arabien und Russland. In dessen Folge wurde erst spät beschlossen, die Produktion zu drosseln. Jetzt ist eine Einigung zwar da. Aber sie tritt erst im nächsten Monat in Kraft.

Fixkosten lassen Spritpreise nur moderat sinken

Autofahrer in Deutschland profitieren von all dem: Der Liter Diesel kostete gestern laut ADAC im Tagesdurchschnitt nur noch knapp über einen Euro, der Liter Super E10 gut 1,16 Euro. Der harte Wettbewerb unter den Tankstellen befeuert laut Mineralölwirtschaftsverband den Preissturz.

Allerdings sorgen gleichbleibende Fixkosten wie die Mehrwertsteuer und Betriebsausgaben dafür, dass die Spritpreise nicht ganz so stark sinken wie die Ölpreise. Bei letzteren erwarten viele Experten eine sich fortsetzende Talfhart.