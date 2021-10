Ölpest in Kalifornien: Riss in verbogener Pipeline gefunden

Die Ölpest an der kalifornischen Küste ist möglicherweise durch einen Schiffsanker ausgelöst worden. Wie die Zeitung "Los Angeles Times" am Dienstag berichtete, prüft die Küstenwache, ob ein großes Handelsschiff an der falschen Stelle ankerte und die Ölpipeline beschädigte. Demnach wurde ein Teil der Leitung am Meeresgrund verschoben. Zudem sei ein etwa 30 Zentimeter langer Riss in der Rohrleitung entdeckt worden.

1.200 Meter Rohrleitung sind verschoben

"Man hat an der Ölleitung gezogen wie an einer Bogensehne", sagte Martyn Willsher, Chef der texanischen Gesellschaft Amplify Energy, die die Ölleitung und mehrere Bohrinseln vor der Küste von Los Angeles betreibt. Seinen Angaben zufolge wurden rund 1.200 Meter Rohrleitung verschoben, Dort, wo das Öl mutmaßlich ausgetreten sei, sei die Leitung "um bis zu 30 Meter" verschoben worden.

Ist tatsächlich ein Anker für den Riss verantwortlich?

Willsher wollte sich nicht zur Ursache der Schäden äußern, auch nicht zu der Möglichkeit, dass diese auf einen Anker zurückzuführen seien. "Es handelt sich um Stahlrohre mit 40 Zentimetern Durchmesser und einer 2,5 Zentimeter dicken Betonummantelung. Es passiert nicht jeden Tag, dass sie sich um 30 Meter verschieben", sagte er vor Journalisten.

Viele Frachter ankern wegen Logistik-Problemen vor der Küste

Die Häfen von Los Angeles und Long Beach gehören zu den bedeutendsten der Welt. Wie in anderen Häfen gibt es dort derzeit wegen der Corona-Pandemie erhebliche Verzögerungen. Zahlreiche Frachter und Containerschiffe müssen derzeit vor der Küste ankern, bevor sie in die Häfen einlaufen können.

14 Spezialschiffe sollen Öl einfangen

Das Öl breitet sich nach Angaben der Küstenwache seit Samstagmorgen aus. Seit Sonntag sind 14 Spezialschiffe im Einsatz, die bis Dienstagmorgen rund 18.000 Liter Öl einfangen konnten. Wieviel Liter Rohöl aus der Pipeline ausgelaufen sind, ist nach Angaben der Küstenwache unklar. Das Erdöl trat nahe einer 1980 gebauten Förderplattform mit dem Namen Elly an die Meeresoberfläche. Es handelt sich um eine von 23 Erdöl- und Erdgas-Bohrinseln in Bundesgewässern vor der Küste Kaliforniens.

Zahlreiche Strände gesperrt

Der Ölfilm auf der Meeresoberfläche war am Freitag entdeckt worden. Die Menge des ausgelaufenen Öls wird inzwischen auf rund 550.000 Liter geschätzt. Entlang der Küste südlich von Los Angeles sind aufgrund der Umweltkatastrophe zahlreiche Strände geschlossen, darunter in den beliebten Badeorten Huntington Beach und Laguna Beach.

Notstand im Bezirk ausgerufen

Über ein Dutzend Boote und mehr als 300 Helfer am Strand sind im Kampf gegen den Ölteppich im Einsatz. Gouverneur Gavin Newsom hat für den Bezirk den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise mehr Personal und Mittel bereitzustellen. Umweltschützer berichteten von ölverschmierten Vögeln und toten Fischen.