Ölbohrungen in Alaska: Was ist das Willow Project?

Kann rechtlich gegen das Projekt vorgegangen werden?

Das Willow-Projekt wird mit großer Wahrscheinlichkeit juristisch angefochten werden. Unter anderem will die Umweltorganisation Earthjustice klagen. Ihre Argumentation: Die US-Regierung müsse die Ressourcen Alaskas schützen. Dazu gehöre auch, den Ausstoß von Kohlenstoff zu begrenzen. Die Umweltschützer halten das durch die Bohrungen geförderte Öl für eine langfristige "Kohlenstoffbombe".

Wann soll mit den Öl-Bohrungen in Alaska begonnen werden?

Die US-Regierung hat das Projekt zwar genehmigt. Rein theoretisch kann also sofort mit dem Bau der Förderanlagen begonnen werden. Da aber mit einer Vielzahl von juristischen Anfechtungen in den kommenden Wochen und Monaten gerechnet wird, ist ein Baubeginn derzeit (noch) nicht in Sicht.

Welchen Einfluss hat das Projekt auf den Klimawandel?

Die US-Regierung hat selbst eine Schätzung vorgenommen: Durch das geförderte Öl werden 9,2 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr freigesetzt. Das entspricht dem Ausstoß von zwei Millionen benzinbetriebenen Autos.

Die Umweltorganisation Earthjustice sieht in Willow eine enorme Bedrohung für das Klima und einen Widerspruch zu den Verpflichtungen der US-Regierung zur Bekämpfung der Klimakrise. Das Projekt zerstöre zudem den Lebensraum einheimischer Tier- und Pflanzenarten und könne das Wanderverhalten von Tierarten wie dem Karibu verändern.

Wer in den USA unterstützt das Projekt?

Vor allem der Bundesstaat Alaska und große Teile der Bevölkerung wollen das Willow-Projekt. Es schaffe Arbeitsplätze und verringere die Abhängigkeit der USA von ausländischem Öl.

Auch eine Koalition indigener Gruppen in Alaska hat sich für den Bau ausgesprochen. Sie erhoffen sich neue Einnahmequellen für die dünn besiedelte Region und eine Verbesserung des lokalen Gesundheits- und Bildungssystems.

Wer in den USA ist dagegen?

Eine andere Gruppe von Ureinwohnern hat sich vehement gegen Willow ausgesprochen. In einem Brief an US-Innenministerin Deb Haaland erklärte die Bürgermeisterin von Nuiqsut, Rosemary Ahtuangaruak, dass ihr Dorf die Hauptlast der Gesundheits- und Umweltauswirkungen zu tragen habe. Andere Dörfer profitierten zwar finanziell von den Öl- und Gasaktivitäten, seien aber weit weniger betroffen als Nuiqsut. "Wir stehen am Nullpunkt der Industrialisierung der Arktis", sagt Ahtuangaruak.