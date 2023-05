Ökumenischer Rat der Kirchen reist in die Ukraine

Vom 10. bis zum 12. Mai wird eine Delegation des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) die Ukraine besuchen, um die Beziehungen zu den Kirchen und religiösen Organisationen vor Ort zu erneuern und "Möglichkeiten für gemeinsame Bemühungen um einen gerechten Frieden in der Ukraine" zu suchen. Das teilte die evangelische Landeskirche in Bayern am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Unter den Delegierten befindet sich auch der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der auch Vorsitzender des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen ist.

ÖKR-Vertreter besuchten Ukraine zuletzt im August 2022

Neben Bedford-Strohm sind auch der Vorsitzender des ÖRK-Zentralausschusses, Erzbischof Dr. Vicken Aykazian, stellvertretender Vorsitzender des ÖRK-Zentralausschusses, und Pastor Prof. Dr. Jerry Pillay, ÖRK-Generalsekretär Teil der Delegation. Diese werden begleitet von Peter Prove, ÖRK-Direktor der Kommission der Kirchen für internationale Angelegenheiten, und Prof. Dr. Vasile-Octavian Mihoc, ÖRK-Programmreferent für ökumenische Beziehungen und Glauben und Kirchenverfassung.

Zuletzt besuchten ÖRK-Vertreterinnen und Vertreter die Ukraine im August 2022, als sie eine Reihe von formellen Treffen abhielten und das belagerte Land besuchten, um Vertreter und Vertreterinnen lokaler Kirchen sowie staatlicher Institutionen, die sich mit religiösen Fragen befassen, anzuhören und die Teilnahme der ukrainischen Kirchen an der ÖRK-Vollversammlung im August und September 2022 in Karlsruhe sicherzustellen. Der Ökumenische Rat der Kirchen hatte dann auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf verurteilt und besonders das Leiden und Sterben und die Vertreibung der Zivilbevölkerung beklagt.

Ziel: "Umfassendes Bild von aktuellen Situation"

Ziel des Besuchs sei für die Delegation, sich "ein umfassendes Bild von der aktuellen Situation in der Ukraine im religiösen Bereich zu machen", heißt es in der Pressemitteilung. Es wird außerdem eine Reihe von offiziellen Treffen mit Vertretern der ukrainischen Kirchen sowie mit anderen Vertretern und Vertreterinnen geben.