Öffentlichkeitsfahndung: 17-jähriger Till Ramming vermisst

Der Jugendliche war damals zu einem angeblichen Praktikumstermin aufgebrochen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nach Erkenntnissen der Ansbacher Kriminalpolizei ist Till ohne Zustimmung der Eltern mit dem Zug nach Lingen (Emsland/Niedersachsen) zu einer Onlinespielebekanntschaft gefahren.

Till Ramming wollte nicht mehr nach Hause

Einer Aufforderung, zurück nach Hause zu fahren, kam er nicht nach, obwohl er vom dortigen Jugendamt mit einer Fahrkarte in den Zug gesetzt worden war. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er unterwegs aus dem Zug ausgestiegen ist. Der letzte telefonische Kontakt mit Till war, nach Polizeiangaben, Mitte Oktober 2017. Dabei versicherte Till einem Schulfreund, dass es ihm gut gehe und dass er nicht mehr nach Hause will. Danach war er telefonisch nicht mehr zu erreichen.

Bislang keinerlei Hinweise auf aktuellen Aufenthaltsort

Im Mai 2017 war Till schon einmal für ein Wochenende ohne Wissen von den Eltern in Lingen, kam aber selbstständig wieder zurück. Sämtliche Überprüfungen aller eingegangenen Informationen, Spuren und Kontaktdaten, die zuletzt bis in den Raum Dortmund, Berlin, Bielefeld und Hannover führten, hätten bislang keinen Hinweis auf Tills aktuellen Aufenthaltsort gegeben, so die Polizei weiter.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Kriminalpolizei Ansbach bittet nun mit der Veröffentlichung eines Bildes von Till Ramming im Alter von 14 Jahren, um Hinweise über den Aufenthaltsort des Jungen. Die Hinweise sollen an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gehen, unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.