Öffentliche Fahndung nach mutmaßlichem Attentäter von Straßburg

Die Polizei gab am Mittwochabend einen offiziellen Fahndungsaufruf mit einem Foto heraus, in dem sie die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 29-Jährigen bat. Auch deutsche Ermittler fahnden unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Islamisten, der in Deutschland bereits im Gefängnis saß.

Der Gesuchte sei "gefährlich", warnte die französische Polizei im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Greifen Sie auf keinen Fall selber ein." Chérif Chekatt ist demnach 1,80 Meter groß und hat eine "normale Statur".

Chérif Chekatt ist 29 Jahre alt, wurde in Straßburg geboren und ist dort aufgewachsen. Seine Eltern stammen aus Algerien, er hat sechs Geschwister. Immer wieder ist er in den vergangenen Jahren wegen Straftaten wie Diebstahl und Raub aufgefallen. Laut dem Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz wurde Chérif Chekatt 27 Mal in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verurteilt und musste mehrfach ins Gefängnis.

In Deutschland wegen schweren Diebstahls in Haft

2012 brach er in eine Zahnarztpraxis in Mainz ein und entwendete Geld und Zahngold. Vier Jahre später stieg er nachts in eine Apotheke im badischen Engen ein, konnte aber mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gefasst werden. Das Amtsgericht Singen verurteilte ihn deshalb. In diesem Prozess kam durch DNA-Spuren heraus, dass er für den Überfall auf die Zahnarztpraxis verantwortlich ist. 2016 und 2017 saß er deswegen dann in Deutschland in Haft: erst in der Justizvollzugsanstalt Konstanz, dann in der JVA Freiburg.