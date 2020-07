Ocean Viking ruft nach Suizidversuchen Notstand aus

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" auf dem Mittelmeer hat nach sechs Suizidversuchen von Migranten an Bord den Notstand ausgerufen. Weitere Passagiere hätten gedroht, anderen etwas anzutun und manche hätten Streitereien untereinander angefangen, teilte der Betreiber des Schiffes mit, die Organisation SOS Méditerranée. Sieben Mal sei ein Antrag zum Einlaufen in einen Hafen gestellt worden, aber Italien und Malta hätten abgelehnt. Die Regierungen reagierten zunächst nicht auf den Vorwurf.

"Auf dem Schiff warten mehr als die Hälfte der Geretteten seit über einer Woche verzweifelt auf einen sicheren Ort." Verena Papke, Geschäftsführerin von SOS Méditerranée Deutschland

25 Minderjährige an Bord

An Bord der "Ocean Viking" befinden sich den Angaben nach 180 Migranten, die in vier Einsätzen zwischen dem 25. und 30. Juni von seeuntüchtigen Schmugglerbooten gerettet wurden. Unter den Geretteten seien 25 Minderjährige, erklärte SOS Méditerranée. Die Ausrufung des Notstands an Bord sei "beispiellos in der fünfjährigen Geschichte von SOS Méditerranée". Die Organisation sehe sich aber "durch die rapide Verschlechterung des psychischen Zustands einiger der Überlebenden an Bord dazu gezwungen".