Ocasio-Cortez: Warum der linke Jungstar für Biden wichtig ist

Sie warnt vor Donald Trump: "Eines der schlimmsten Extreme ist, dass er sich nicht zu einer friedlichen Übergabe der Macht verpflichten will." Und der Präsident warnt wiederum vor ihr: "Sie ist linksradikal." Als linksradikale Feministin spukt sie durch die Fantasie etablierter weißer Politiker. Trump sagt weiter über sie: "Keine gute Schülerin, in nichts gut, aber sie macht jede Menge Mist."

Die jüngste Kongressabgeordnete aller Zeiten ist zur größten Zielscheibe der Konservativen geworden. Alexandria Ocasio-Cortez – genannt AOC.

AOC: Eloquent, kämpferisch, schön

Auch in ihrer eigenen Partei hat die ultra-Linke es nicht leicht. Doch für die Jungen ist AOC das Gesicht, die Stimme und der Social-Media-Account einer ganzen Bewegung. Die eloquente Latina aus der Bronx ist eine von ihnen, sagt Wähler George Boateng: "Ich bin in der Bronx geboren und aufgewachsen. Und ich finde es wichtig, dass jemand unsere Sprache spricht."

Für Einwanderer-Kids ist sie der Beweis: Der amerikanische Traum funktioniert noch immer. Ein Star wie aus einer Netflix-Serie: klug, kämpferisch, schön. Mit einer Geschichte, die keiner besser erfinden könnte: Eine Arbeitertochter aus einer Familie aus Puerto Rico – aufgewachsen in New Yorks Armenhaus. Sie finanziert über Jobs ihr Wirtschafts-Studium in Boston, schlägt als Kellnerin bei Vorwahlen den Lokal-Titanen der Demokraten. Joe Crowley, doppelt so alt, vielfach so reich, männlich und etabliert. Mit 29 zieht der Shooting-Star 2019 an ihm vorbei - in den Kongress ein.

Von Reichensteuer bis Green New Deal - AOCs linke Ideen

AOC folgt dort Bernie Sanders, bleibt ganz weit links. Eine Reichensteuer von 70 Prozent will sie und will die Einwanderungspolizei dafür abschaffen. Und mit ihrem Green New Deal will sie die US-Wirtschaft auf erneuerbare Energien umpolen. "Ich glaube an sie, besonders ihren Green New Deal und ihre Vorstellungen für die Rechte für Einwanderer", sagt Christine Cruz, eine junge Wählerin aus der Bronx.

Dass AOC in Bars gearbeitet hat, macht sie nicht nur stolz. Es hat sie geschult, mit der Redekultur der derzeitigen Politik umzugehen, sagt sie. Als sie der republikanische Abgeordnete Ted Yoho öffentlich eine Schlampe nennt – und AOC den Kongress mit ihrer Rede beeindruckt: "Worte wie die von Herr Yoho und andern Männern habe ich in Restaurants gehört. Ich habe Männer dafür aus Bars geschmissen. Und ich habe solche Belästigungen in der U-Bahn in New York erlebt."

Ocasio-Cortez wird bei der Wahl für Biden wichtig sein

Ihr Lieblingskandidat Sanders hat sich in ihrer Partei nicht gegen Joe Biden durchsetzen können. Und der vermeidet es, im Wahlkampf zu nah an der Linken zu stehen. Doch gerade junge Politikerinnen wie AOC können für Biden extrem wichtig sein – wenn es um die begehrten Stimmen von Latinos geht, sagt Politologe Allen Lichtman. "Mit Sicherheit ist die neue Generation von charismatischen, jungen politischen Führern – wie AOC – extrem wichtig für die Dynamik der Demokraten", erklärt Politologe Allen Lichtman.

Die Generation der Erstwähler ist in diesem Jahr zum ersten Mal zur Hälfte nicht weiß. Wer sie mobilisiert, bringt vor allem Afroamerikaner und Latinos zur Wahl.

AOC: "Alle sollten bereit stehen"

AOC betont: "Als junger Mensch fühle es sich gerade so an: Wir sehen, wie uns die Politiker in Echtzeit betrügen. Alle sollten bereit stehen, um im Fall eines Falles nach dem 3. November gewaltfrei auf der Straße zu protestieren."