Oberstaatsanwalt: Sexuelle Gewalt häufig im sozialen Umfeld

Der Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch in Bayern ZKI, Thomas Goger, hat mit Blick auf den Missbrauchskomplex Münster darauf hingewiesen, dass Missbrauch von Kindern sehr häufig im familiären Umfeld anzutreffen sei:

"Die Masse der Taten spielt sich im sozialen Nahraum ab - im Bereich von Familie, Freunden und Bekannten." Thomas Goger, ZKI Bamberg

Internet spielt große Rolle

Missbrauch von Kindern setze voraus, dass Zugriff auf Kinder vorhanden sei, so Goger im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Neben dem erwähnten "sozialen Nahraum" spiele dabei auch das Internet eine große Rolle. Deshalb seien Cybercrime-Spezialisten im Kampf gegen Kinderpornografie enorm wichtig.

"Es hat sich dieses Deliktfeld im Grunde vollständig ins Netz und auf elektronische Speichermedien verlagert." Thomas Goger, ZKI Bamberg

Verdeckt im Darknet unterwegs

Das ZKI sei selbstverständlich im Darknet unterwegs sowie in geschlossenen Foren und Boards. Täter könnten so "aus der Anonymität gezerrt" werden, so der Oberstaatsanwalt: "Ansatzpunkt ist immer die ganz genaue Auswertung dessen, was auf den Bildern und Videos zu sehen ist. Da gibt es ganz oft Anhaltspunkte, die einem weiterhelfen." Goger verwies in diesem Zusammenhang auf die nach wie vor fehlende Verkehrsdatenspeicherung. Diese Lücke, so Goger, müsse geschlossen werden.