Oberleitungsschaden: IS-Flagge an Bahnstrecke gefunden

Der Fundort der IS-Flagge und Schriftstücke mit arabischem Text, den die Polizei am vergangenen Sonntag sichergestellt hat, liegt zwischen dem Bahnhof Karlshorst und der S-Bahnstation Wuhlheide. Die Bahn hatte dort einen Oberleitungsschaden entdeckt und die Polizei informiert. Nun prüft der Staatsschutz, ob es eine mögliche Verbindung zu dem ICE-Anschlag in Bayern gibt.

Damals, am 7. Oktober, hatten Unbekannte bei Allersberg ein Drahtseil über die ICE-Trasse gespannt. An einem ICE, der das Seil durchriss, entstand zum Glück lediglich ein Schaden an der Windschutzscheibe. Im Laufe der Spurensuche stellte die Polizei in der Nähe des Tatorts ein Drohschreiben in arabischer Sprache sicher. Mehrere Medienberichte sprachen von 60 Flugblättern und einem gefundenen Wurfanker.

IS-Hintergrund möglicherweise vorgegaukelt

Auch im aktuellen Fall prüft nun die Polizei, ob ein Zusammenhang zwischen der beschädigten Oberleitung und den gefundenen Gegenständen besteht. Im Fall des Anschlags im Oktober hatte ein Ermittler dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, der versuchte Anschlag habe möglicherweise einen rechtsextremen Hintergrund.

Allerdings hätten die Texte aus einschlägig bekannten Internetforen gestammt. Sie seien daher frei verfügbar und könnten leicht von jedermann verwendet werden. Daher könne es auch sein, dass die Schreiben verwendet wurden, um lediglich eine Verbindung zur islamistischen Szene vorzugaukeln. Die Ermittlungen dauern an.