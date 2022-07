Oben ohne: Diskussion um nackte Brüste in Schwimmbädern

Fall in Göttingen löste Debatte aus

Auslöser der Oben-ohne-Debatte war unter anderem ein Vorfall in einem Göttinger Schwimmbad. Dort badete eine Person oben ohne und erhielt, weil das Schwimmbad sie als Frau ansah, Hausverbot. Doch die Person identifizierte sich nicht als Frau. Inzwischen erlaubt Göttingen zumindest am Wochenende allen Badegästen blanke Brüste. Auch in Siegen müssen nur noch primäre Geschlechtsmerkmale vollständig bedeckt werden, sprich: eine Badehose reicht aus.

"Übliche" Badebekleidung gefordert

Tatsächlich hat sich die Einstellung in den vergangenen Jahren gewandelt. In den 1970er und 1980er Jahren waren blanke Brüste nichts Besonderes. Heutzutage sieht man – außer in ausgewiesenen FKK-Bereichen – kaum mehr Frauen, die nur eine Badehose tragen. Die Regelungen dazu sind vage: In der Haus- und Badeordnung der Stadt Augsburg heißt es zum Beispiel: "Die Badegäste haben alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft." Diskussionen oder Beschwerden zum Thema gebe es nicht, heißt es aus der Stadtverwaltung, ebensowenig in Nürnberg. Dort ist in der Bädersatzung geregelt, dass der Besuch der städtischen Bäder in "üblicher Badekleidung" erlaubt ist. "Der Begriff 'üblich' unterliegt ja auch dem Zeitgeist, deshalb ist für uns heute die übliche Badebekleidung für einen weiblichen Badegast der Bikini, der Badeanzug, der Burkini, der Neoprenanzug", so Joachim Lächele, Zweiter Werksleiter im Volksbad.

"Leben und leben lassen" – auch im Schwimmbad

In der Münchner Badekleidungsverordnung steht: "Wer öffentlich badet, muss im Stadtgebiet der Landeshauptstadt München Badekleidung tragen. Dies gilt für das Wasser-, Luft- und Sonnenbaden." Ausnahmen von der Bekleidungsregel gibt es unter anderem am Flauchersteg und der "Schwabinger Bucht" im Englischen Garten. Aber: "In den Münchner Bädern gilt seit jeher 'leben und leben lassen'. Natürlich ist das Wie des 'leben lassen' auch immer dem Zeitgeist unterworfen", heißt es aus der Pressestelle der SWM – Stadtwerke München. Im Laufe der 1980er und 1990er Jahre habe sich der gesellschaftliche Umgang mit Nacktheit gewandelt. "Die Ansichten gerade bei jungen Menschen wurden ein Stück weit konservativer", heißt es. Man beobachte die Diskussion und werde das Thema gegebenenfalls erneut ergebnisoffen diskutieren.

Frauenkörper werden in der Werbung vermarktet

Der Grund für den gesellschaftlichen Wandel scheint vielfältig zu sein: Es gebe immer wieder "Wellen des Konservatismus", so der Sexualforscher Starke. Auch die Tatsache, dass Frauenkörper zum Beispiel in der Werbung vermarktet werden, spiele eine große Rolle. Letztendlich aber gehe es bei der Diskussion nicht um die weibliche Brust an sich, sondern um Nippel. Tatsächlich zeigen auch soziale Medien wie Facebook zwar häufig sehr freizügige Bilder von Frauen. Fotos, auf denen weibliche Brustwarzen zu sehen sind, werden dagegen schnell gelöscht. Auch im US-Fernsehen sind keine Nippel zu sehen: Seit "Nipplegate", dem Busenblitzer von Janet Jackson beim Super Bowl im Jahr 2004, der für einen Aufschrei gesorgt hat, werden Großveranstaltungen sogar mit einigen Sekunden Verzögerung ausgestrahlt.

Auch die Aktivistin Rafaela sieht die Entwicklung kritisch: "Wir leben in einer patriarchalischen Gesellschaft, unsere Körper werden ständig bewertet und sexualisiert. Es gibt auch eine Übersexualisierung von weiblichen Körpern in der Werbung. Das macht natürlich was mit jungen Menschen, die mit diesen Bildern aufwachsen."

Ethnologe beklagt Repatriarchalisierung

Für den Münchner Ethnologen Alexander Knorr ist klar, es geht in der aktuellen Oben ohne-Diskussion um viel mehr als um ein Stück Stoff und nackte Brüste. "Wir sind in den 2020er Jahren und fangen jetzt wieder mit einer Debatte an, die es vor 50 Jahren gab. Wir sehen ein Erstarken konservativer Strömungen bis hin zu einer Repatriarchalisierung", sagt Knorr und verweist auf die jüngste Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, das liberale Abtreibungsrecht zu kippen. "Das ist ein brutales Zeichen." Gleichzeitig werde "Gift und Galle gespuckt" und das Vorgehen der Taliban gegen Frauen in Afghanistan scharf kritisiert. Dabei gehe es bei all diesen Beispielen – auch bei der Oben-ohne-Debatte – im Prinzip immer um dasselbe: "Es wird Macht gegen Frauen ausgeübt. Es werden ihnen Rechte weggenommen."