Obdachlos am Bosporus - wenn der Staat nicht hilft

Istanbul, die Stadt auf zwei Kontinenten: Bei Touristen ist sie bekannt für ihre Lebendigkeit und Schönheit. Doch seit einigen Jahren hält die Armut immer mehr Einzug ins öffentliche Leben: Die Schere zwischen Arm und Reich zeigt sich immer deutlicher im Stadtbild. Man findet die Obdachlosen mitten drin, zwischen Touristen, Luxusgeschäften und Neubauten. Ihre Zahl ist aufgrund der Wirtschaftskrise, Corona und vieler Flüchtlinge in den letzten Jahren stark gestiegen. Gerade die Flüchtlinge stehen in weiten Teilen der türkischen Bevölkerung oft als Sündenböcke da, werden so zum Spielball der Politik.

Staat bietet wenig Hilfe

Und der Staat? Er zieht sich aus der Verantwortung. Eine offizielle Statistik gibt es nicht. So weiß keiner genau, wie viele Obdachlose tatsächlich in Istanbul leben. Und auch sonst tut der Staat eher wenig, um Menschen auf der Straße zu helfen. Alle drei Monate bekommen Bedürftige umgerechnet 25 Euro. Das reicht für ein Glas Tee am Tag. Auch Unterkünfte werden nur zeitweise und meist nur in Hallen gestellt. Indirekt befeuert der Staat das Problem sogar noch: Um kaufkräftige Besucher dauerhaft nach Istanbul zu locken und Platz für Luxusbauten zu schaffen, lässt die Regierung ganze Stadtviertel platt machen. Den ehemaligen Bewohnern bleibt oft nur der Wegzug raus aus der Stadt - wenn sie nicht auf der Straße landen wollen.

Nur jeder zweite nimmt die Hilfe an

Offiziell ist in der Türkei Obdachlosenhilfe eine Aufgabe der Kommunen. In Istanbul ist das "Darül Acese" (das "Armenhaus") zuständig. Seit fast 150 Jahren besteht diese Organisation. Heute unterhält sie in Istanbul mehrere Auffanglager. Jeder zweite meidet allerdings die Angebote der Stadt: Sie fürchten die überfüllten Schlafsäle, Polizei-Kontrollen oder Alkoholverbote. Es sind zumeist Familien, die das Angebot nutzen. Bis zu sechs Monate können Obdachlose in Einrichtungen der Stadt Istanbul verbleiben. Danach müssen sie wieder gehen – egal ob sie Arbeit gefunden haben oder nicht.

Moscheen schließen abends die Türen

Und was ist mit den Glaubensgemeinschaften? Auch von ihrer Seite gibt es kaum Hilfen. Dabei haben früher viele Moscheen für Arme und Obdachlose gekocht. Heute ist das die Ausnahme. Und so schließen viele Moscheen nach dem Abendgebet ihre Türen.

Doch wer hilft dann? Es sind die Freiwilligen, die oft die letzte Rettung der Menschen ohne Dach über dem Kopf sind. DokThema hat zwei von ihnen getroffen.

Mustafa – Helfer in der zweiten Generation

Jeden Abend warten etwa 200 Menschen darauf, dass ein ausrangierter Postbus in den Innenhof einer Moschee in Istanbul einbiegt. Für die meisten von ihnen bringt dieser Bus ihr einziges Essen am Tag. Es ist nicht etwa die Stadtverwaltung – sie liegt direkt gegenüber - die sich darum kümmert, dass diese Obdachlosen von Istanbul nicht verhungern. Mustafa Fazil Karaman sitzt am Steuer des Busses. Der 31-Jährige ist gläubiger Moslem – und folgt als solcher der Lehre des Islam, in der es heißt, man solle den Menschen mit Güte und Nächstenliebe begegnen.

Als Soziologe forscht Mustafa Karaman aber auch zu den Themen Armut und Obdachlosigkeit. Und er weiß, dass Obdachlosigkeit hier mehr bedeutet, als nur keine Unterkunft zu haben. "Es ist im Grunde eine andere Lebensform: Denn es bedeutet soziale Ausgrenzung und Einsamkeit. Du kannst Deine Probleme nicht einfach anderen Menschen erzählen", sagt er. Das Essen, das Mustafa täglich verteilt, holt er in einer Istanbuler Großküche ab. Es wird von einem Unternehmen gespendet, an sieben Tagen in der Woche.

Verein verteilt Suppen und Decken

Mustafa ist für den Verein "Ashane" unterwegs – was auf Deutsch "Suppenküche" bedeutet. Gegründet wurde der vor zehn Jahren von seinem Vater. Er verteilt aber nicht nur Essen, sondern auch Decken – denn die Winternächte sind eisig: In den letzten Jahren sind immer wieder Obdachlose erfroren. Mustafa ist egal, wer hier in der Schlange steht und weshalb. Doch auch er kennt das Phänomen der sogenannten "Armutskonkurrenz" und spürt, wie die Atmosphäre sich bei der Essensausgabe zusehends verschlechtert und es immer häufiger zu Spannungen kommt zwischen türkischen Obdachlosen und Geflüchteten.

Der junge Mann will all diese Menschen "nicht der Gnade von Staaten und Regierungen überlassen", sondern selbst anpacken. Denn dann könne man neben Suppen und Decken mitgeben, was es darüber hinaus so dringend braucht: ein paar nette Worte. Er ist überzeugt: Jeder kann etwas tun, um die Situation von Obdachlosen zu verbessern. Auch wenn seine Arbeit ist in gewisser Weise ein Kampf gegen Windmühlen ist, ohne Freiwillige wie ihn wäre die Situation vieler Menschen auf der Straße in der Türkei noch weitaus schwieriger. Denn am Ende geht es nicht nur um eine heiße Suppe - sondern vor allem um etwas Hoffnung.

Ayşe - von der Hilfsbedürftigen zur Helferin

Auch Ayşe will Hoffnung geben. Denn sie hat Obdachlosigkeit selbst erlebt. Aufgewachsen ist sie in Berlin, schon als Kind wird sie von einem Onkel in der Türkei über Monate hinweg vergewaltigt. Als junge Frau kommt Ayşe schließlich ganz in die Türkei zurück und heiratet. Ihr Ehemann verkauft sie an einen Zuhälter, zwingt sie zur Prostitution. Sie schafft den Absprung – landet aber zunächst auf der Straße. Um nicht zu verhungern, sammelt sie Essensreste anderer. Das prägt sie – und wird Grundlage ihrer Mission.

Mittlerweile führt Ayşe im Istanbuler Stadtteil Beyoğlu ein kleines Café. 2017 gründete sie dieses mit Hilfe eines Vereins. Die Idee: Tagsüber ein ganz normales Lokal für alle, abends können Obdachlose hier umsonst essen. Ayse ist es besonders wichtig, dass das Essen frisch ist, mit viel Gemüse und immer etwas scharf. Das helfe gegen die Kälte, sagt sie. Etwa 150 Essen täglich geben sie und ihre Mitarbeiter derzeit aus - und es werden ständig mehr.

Immer höhere Lebensmittelpreise

Derzeit werden enorme Preissteigerungen bei den Lebensmitteln zum Problem: Die Menschen, die das Café durch Spenden am Leben erhalten, kämpfen immer häufiger um die eigene Existenz und können nicht mehr so viel Unterstützung leisten. So sucht Ayşe in öffentlichen Auftritten nach neuen Sponsoren – und erzählt dort auch immer ihre eigene Lebensgeschichte - mit Erfolg.

Doch Wirtschaftskrise und Flüchtlinge in der Türkei machen es in ihren Augen nötig, dass von staatlicher Seite noch mehr für die getan wird, die durchs Raster fallen. Deshalb wird Ayşe zusammen mit ihrem Team tagtäglich weiter ihren ganz persönlichen und dennoch durchaus politischen Kampf führen.